1787 wurde in Frankfurt ein Mädchen geboren, das später zu einer der reichsten nicht adeligen Frauen in Deutschland werden sollte: Ludovica "Lulu" Brentano. Sie war die Schwester von Clemens und Bettina Brentano. Ihre Ehen mit zwei Bankiers brachte Lulu das Geld. Davon lebte sie in Kassel und Paris. Gerade ist eine Biografie von ihr erschienen: Walter Scharwies: "Lulu Brentano. Eine "curiose" Lebensgeschichte erzählt in Briefen", Waldemar Kramer Verlag, Wiesbaden, 272 Seiten für 20 Euro.