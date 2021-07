"Gassen-Sensationen" in Heppenheim

Nach dem Corona-bedingten Ausfall im letzten Jahr wird in den nächsten Tagen in Heppenheim wieder gefeiert, wenn auch noch eingeschränkt. Ein buntes Programm erwartet bis Sonntag die Besucherinnen und Besucher. Doch auch danach lohnt sich eine Besichtigung der Stadt, in der Justus von Liebig zwischen 1817 und 1819 seine Apotheker-Ausbildung machte. Die Apotheke steht heute noch, trotz Liebig ...