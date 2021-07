Besuch in der Grube Messel

Man kann es heute kaum glauben, aber vor 50 Millionen Jahren lag Hessen in der Nähe des Äquators. Davon zeugen Funde in der Grube Messel bei Darmstadt. Heute ist sie eine Schatzkiste der Vergangenheit. Jährlich werden zahlreiche Fossilien gefunden. Das Besucherzentrum in der Grube und zahlreiche hessische Museen zeigen die schönsten Stücke.