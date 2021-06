Georg Büchner ist ein bekannter Dichter des 19. Jahrhunderts, aber auch seine Schwester hat geschrieben. Sie war eine Frauenrechtlerin, die in der aus England stammenden Großherzogin Alice eine Unterstützerin fand. An die Frau, die ihrer Zeit voraus war, erinnert ein Denkmal in Darmstadt. Heute setzt sich die Luise-Büchner-Gesellschaft für die Emanzipation ein.