Erinnerungen von Michael Holm, berührende Ereignisse aus dem Kult-Jahrzehnt zum Mitraten, dazu die Singlehits der 60er und vieles mehr - all das erwartet Sie an Christi Himmelfahrt in hr4.

Michael Holm bei Jörg Machenbach

Die Karriere von Michael Holm ist eng mit den 1960er Jahren verbunden - 1961 veröffentlicht der erst 18-jährige Sänger seinen ersten Song - eine Version von "Das Lied von der Liebe, Denke nicht daran, oh Cowboy" und einen zweiten Titel "Bald wirst du wieder glücklich sein". In hr4 erinnert er sich an seine ersten Songs, aber auch an die Zeit der Missouris - in der er gemeinsam mit Boy Berger einige Songs veröffentlichte.

Und auch wenn Michael Holm bereits 1962 mit "Lauter schöne Worte" zum ersten Mal in den deutschen Charts landet, so feiert er 1969 mit "Mendocino" seinen ersten großen Erfolg und somit auch den Durchbruch.

Berührende Ereignisse und Erinnerungen der hr4-Moderatorinnen und -Moderatoren

Nicht nur musikalisch waren die 1960er Jahre spannend. Auch in der Welt ist viel passiert. Und genau diese Ereignisse gilt es zu erraten. In jeder Sendung heißt es: "Das große Ereignisraten" und Sie können mitmachen. Zu gewinnen gibt es hr4-Einkaufskörbe und hr4-Frühstücksboxen.

Außerdem erinnern sich unsere Moderatorinnen und Moderatoren an ihren ganz besonderen 60er-Moment.

Mitmachen und für Ihren Lieblingshit der 60er abstimmen

Wir stellen Ihnen die erfolgreichsten Hits der Jahre von 1960 bis 1969 vor und Sie können entscheiden, welcher der zehn Titel Ihr persönlicher Top-Hit der 60er ist. Wir sind gespannt, welcher Song das Rennen macht. Es sind beliebte Interpretinnen und Interpreten dabei. In unserer Abstimmung können Sie in alle Titel nochmal reinhören und in Erinnerungen schwelgen. In voller Länge hören sie alle Songs dann am 21. Mai in hr4.

Hier können Sie abstimmen.

Sendung: hr4, 21.05.2020, 06:00 Uhr