Britta Lohmann

Meine musikalische Seite

Bei diesem Song muss ich einfach mitsingen

Gloria Gaynor - I will survive

Das war meine erste Platte

Extrabreit - Hurra hurra die Schule brennt

Das ist meine Lieblings-CD

Fast alle von Herbert Grönemeyer

Das ist mein Lieblingslied

Frank Sinatra - My Way

Was weiß kaum einer über Dich?

Dinge, die ich noch aus meiner Kindheit habe

Einen Puppenwagen mit Holzrädern, den ich damals zum 3. Geburtstag bekommen habe. Da ich nie so die Puppenmami war (war eher das auf Bäume klettern-Kind), ist der echt noch gut in Schuss, und jetzt liegt die Puppe meiner Tochter drinnen.

Das möchte ich im Leben noch machen

Eine Weltreise - rauf auf’s Schiff (aber nicht auf so einen Riesendampfer) und dann von Land zu Land schippern.

Mein Lieblingstier

Unser Golden Retriever Boomer. Der ist der Beste!

Was liebst Du am meisten an oder in Hessen?

Dieses hessische Rezept ist einfach das Beste

Grüne Soße mit Kartoffeln und Eiern – einfach lecker!

Ich wohne

In der Nähe von Kassel, so richtig auf dem Dorf.

Und hier trifft man mich dann und wann

Beim Gassigehen.

Was ich an Hessen am meisten mag

Als gebürtige und bekennende Ruhrpottlerin ist Hessen meine Heimat geworden. Es gibt so viele schöne Fleckchen, der Rheingau z.B. hat was von Urlaub finde ich.

Diesen Moment vergesse ich nie

Meinen Tandem-Fallschirmsprung: dieser Moment, als ich das Flugzeug in ca. 4000 Metern Höhe verlassen sollte, war doch eine Wahnsinnsüberwindung, aber dann ein einfach unbeschreibliches Gefühl.

Ich bin einfach gut drauf, wenn...

...es Sushi gibt.