Helene Fischer und Andrea Berg als Deutschlehrerinnen – das funktioniert. Jedenfalls bei Thank Nguyen. Der Vietnamese ist Taxifahrer in Kassel und lernt Deutsch mit Schlagermusik.

Aus dem beigen Taxi wummern die Bässe des Songs "Wenn der Himmel es so will" von Daniela Alfinito. Taxifahrer Thank Nguyen nimmt während einer Pause quasi Sprachunterricht. Seit über 20 Jahren lebt der Vietnamese jetzt hier und jeden Tag arbeitet er hart an sich, um sein Deutsch zu verbessern. Am besten geht das für ihn mit Musik, genauer gesagt mit deutschem Schlager: "Schlager ist sehr leicht verständlich - die Melodie - man kann mitsingen und man kann das gut verstehen. Das macht Stimmung und das macht mich fröhlich."

Erst hören, dann nachschlagen

Hört Thank Nguyen ein Wort im Text, das er nicht kennt, schreibt er es auf und schlägt nach. Und wenn es die Fahrgäste nicht stört, dann läuft immer Schlager in seinem Taxi. Der gebürtige Vietnamese liebt diese Musik und freut sich jedes Mal, wenn sie auch seinen Fahrgästen gefällt. Helene Fischer, die Flippers oder Andrea Berg - Thank Nguyen kennt sie alle.

Schlager am Strand von Vietnam

Ohne Schlager macht der freundliche Taxifahrer auch keinen Urlaub. Jedes Jahr macht er Urlaub in Vietnam, in seiner alten Heimat. Und auch da hört er Schlager - am Strand oder am Berg. Spaß machen müsse es, und einen in Stimmung bringen, sagt Thank Ngyen: "Mir gefällt nicht die Musik, die immer traurig ist. Das bringt keine Freude. Deutsche Musik, das ist eine sehr, sehr gute Musik." Auch seinen Sohn und seine Frau hat er schon mit seiner Begeisterung über den deutschen Schlager angesteckt.

Und sollte irgendwann ein deutscher Schlagerstar plötzlich in Vietnam berühmt werden, dann hat vielleicht der Kasseler Taxifahrer Thank Ngyen etwas damit zu tun.

