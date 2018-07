Konfetti sieht schön aus, macht aber auch eine Menge Müll. Mit der Erfindung von zwei Kasseler Studenten könnte sich das ändern, denn ihre Papierschnipsel sind nicht nur biologisch abbaubar - es wachsen sogar Blumen daraus.

In dem Tütchen stecken farbige Streuschnipsel mit einer leicht glänzenden Oberfläche und unzähligen schwarzen Punkten. Wer genauer hinschaut, erkennt kleine Samen. Konfetti mit Blumen- und Gräsersamen, das ist die Erfindung von Hannah Hartmann und Philipp Weyer. Beide studieren an der Kunsthochschule Kassel Produktdesign. Philipp hat sich auf das Entwerfen nachhaltiger Produkte spezialisiert, für ihn ist die Vermeidung von Müll eine Herzensangelegenheit. Dem leidenschaftlichen Karnevals-Jeck ging Konfetti schon immer gegen den Strich "Beim Kölner Karneval gibt es am Severinstor eine riesengroße Fontäne mit PVC-Konfetti - das glitzert schön. Aber es ist auch eine Art und Weise, Kunststoff in unsere Umwelt zu verteilen."

Konzept gegen Müllberge

Und so entsteht im gemeinsamen Arbeitsraum eine Idee: Öko-Konfetti. Mit Stärke, natürlichen Farbstoffen wie Kurkuma, Karmin oder Asche und Pflanzensamen experimentieren sie so lange herum, bis ihr Saatgutkonfetti geboren ist. Mit beeindruckenden Ergebnissen. "Wir haben sogar schwarz und weiß, dazu Rottöne in allen Schattierungen", schwärmt Hannah Hartmann. Noch sind sie in den Anfängen, das aufwändige Verfahren frisst Zeit. Aber, mit dem Saatgutkonfetti gibt es eine biologisch abbaubare Variante der bunten Schnipsel. Einsatzort: Gartenfeste, Hochzeiten, Waldpartys, Festivals - oder auch der Kölner Karneval. Mittlerweile ist das Produkt sogar preisgekrönt: Bei der diesjährigen großen Ausstellung der Kunsthochschule Kassel, dem Rundgang 2018 Mitte Juli, wurden sie mit dem "Preis der Studierenden" ausgezeichnet.

Das Saatgutkonfetti gibt es in vielen Farben. Bild © Philipp Weyer

Wildblumensamen als Special-Effect

Rund 30 verschiedene Samen stecken in den kleinen Konfettischnipseln. Sind sie erst mal gekeimt, wachsen Habichtskraut, Herbstlöwenzahn, Gänseblümchen, Heide-Nelke, Schlüsselblumen, Feld-Thymian, Fingerkraut und weitere Blumen und Gräser. Übrigens: diese regionale Samenmischung ist auch ein echter Hesse. Sie stammen von "Appels wilde Samen", einem Wildpflanzenspezialisten aus Darmstadt.

Zitat „Wir schenken den Samen Flügel.“ Zitat von Philipp Weyer Zitat Ende

Die Mischung hilft Bienen und Insekten und fördert die ökologische Vielfalt - vor allem in den Städten. Denn die Samen werden durch den Wind davon getragen und verteilen sich in der Landschaft. Sind die Lichtkeimer einmal auf den Boden gefallen und bekommen Feuchtigkeit ab, fangen sie an zu wachsen. Die einen nach einer Woche, andere nach einem Monat.

Das fertige Saatgutkonfetti haben die beiden Studenten immer wieder zu Hause getestet - mit Erfolg. Bild © Hannah Hartmann

So geht es weiter

Die Produktion ist bisher noch im Entwicklungsstadium. Das soll sich ändern. Hannah Hartmann und Philipp Weyer haben sich mit ihrem Saatgutkonfetti beim UNIKAT-Wettbewerb der Universität Kassel beworben. Dieser Ideenwettbewerb unterstützt außergewöhnliche und vor allem innovative Ideen. Mitmachen können Studenten der UniKassel und Mitglieder des Schülerforschungszentrums Nordhessen. Neben Preisgeldern für die Gewinner gibt es für alle Teilnehmer professionelles Feedback von Unternehmern aus der Region. Davon versprechen sich die beiden Studenten Kontakte zu Geschäfts- und Produktionsexperten, um die Herstellung größerer Mengen zu ermöglichen.



Denn zurzeit produzieren Hannah und Philipp ihr Konfetti selbst, 15 Tütchen täglich. Diese landen für einen Verkaufspreis von 3,80 Euro in zwei Verkaufsstellen in Kassel. Ab Frühjahr 2019, so hoffen die beiden, soll das Saatgutkonfetti im großen Stil erzeugt werden. Ihr Traum: mit einer Werkstatt für behinderte Menschen aus der Region einen Kooperationspartner finden um so, laut Hannah Hartmann, "ein lokal produziertes, nachhaltiges Produkt mit sozialem Mehrwert entwickeln zu können".

