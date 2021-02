Haben Sie das auch schon mal auf einem Kontoauszug eine Gutschrift von einem Cent gefunden? Das kann durchaus harmlos sein, es kann aber auch der erste Schritt einer Betrugsmasche sein.

Unsere Expertin Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen kennt die Methode, dass ein Cent auf ein Konto überwiesen wird. Mit einer solchen Überweisung wird überprüft, ob ein Konto noch existiert. Das ist im Prinzip harmlos, doch es kann auch der erste Schritt sein, unrechtmäßig an IHR Geld zu kommen.

In diesem Fall ist oft eine Telefonnummer als Verwendungszweck angegeben. Ruft man dort an, landet man bei einer teuren Hotline und die Betrüger kassieren so ab. Oder es meldet sich jemand und versucht, an Ihre Daten zu gelangen, um dann richtig zu zuschlagen.

Auch seriöse Unternehmen nutzen das

Doch ganz so einfach ist wiederum auch nicht: Haben sie an eine Organisation etwas gespendet, aber keine Kontaktdaten angegeben, dann nutzen die Organisationen oft eine 1-Cent-Überweisung zur Kontaktaufnahme, um Ihnen eine Spendenquittung zukommen zu lassen.

Wenn eine Überweisung mit einer Telefonnummer als Verwendungszweck eingeht, sollte man diese im Internet überprüfen. Oder man verzichtet auf eine Spendenquittung.

Paypal als Schlupfloch

Auch über Paypal, eigentlich als komfortable Zahlungsmöglichkeit im Internet gedacht, versuchen es Betrüger mit der 1-Cent-Masche. Landet über diesen Weg ein Betrag von einem Cent auf Ihrem Konto, wissen die Betrüger, dass das die Kontonummer bzw. IBAN noch existiert. Ansonsten würde das Geld wieder auf das Auftraggeber-Konto gebucht.

Stellen die Betrüger fest, dass das Konto noch aktuell ist, können sie mit Hilfe von Lastschriften und Überweisungen über Paypal kleinere, unauffällige Beträge von Ihrem Konto abzubuchen.

Bank oder Polizei informieren

Erhalten Sie unaufgefordert eine Überweisung von einem Cent, dann reagieren sie erst mal nicht darauf. Wenn sie Ihnen aber dubios vorkommt, setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung oder kontaktieren Sie die Polizei.