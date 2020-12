Seit ihrer Geburt leben die beiden Geschwister zusammen, und so soll es auch bleiben. Die kleinen Wirbelwinde sind aufgeweckt, neugierig und agil. Wer Alia und Ares in sein Herz schließt, wird mit zwei loyalen, zugewandten Alltagsbegleitern belohnt und ist immer in Bewegung.

Die beiden Yorki-Geschwister verbringen bereits ihr gesamtes Leben miteinander. Egal ob zusammen gekuschelt im Körbchen schlafend oder über die Wiese tobend. Die beiden kann nichts und niemand trennen. Sie lieben den Kontakt zu Menschen und zeigen sich stets freundlich und aufgeschlossen. Wer aber denkt die beiden sind Schoßhündchen, hat sich gewaltig getäuscht! Statt auf dem Arm herum getragen zu werden, möchten die beiden von einer Schlammpfütze zur nächsten hüpfen und lieben es, durch Feld und Flur zu düsen. Sie suchen nun ein neues Zuhause bei aktiven Menschen, die viel Zeit mit ihnen verbringen möchten. Natürlich sind die beiden nur im Doppelpack zu haben! (Text: Tierheim Wiesbaden)

Alia und Ares im Steckbrief

Name: Alia und Ares Geschlecht: Hündin und Rüde Kastration: Rüde ja Alter: 9 Jahre Rasse: Yorkshire Terrier Gewicht: 7 kg Haltung: Wohnung Verträglich mit anderen Tieren: kleine Hunde Mag Kinder: ja Charakter/Wesen: nett, agil, offenherzig Krankheiten: keine bekannt Ernährung: Trockenfutter und Naßfutter Pflegeaufwand: Fell muss regelmäßig geschnitten werden Auslauf: mindestens 3-4 mal täglich Anspruch an das neue Zuhause: aktive und lebenslustige Menschen Weitere Informationen zum Tier: Die Hunde sind Geschwister, daher möchten wir sie keinesfalls trennen. Grund der Abgabe: Besitzerin musste ins Seniorinnenheim

Weitere Informationen Tierheim Wiesbaden

Spelzmühlweg 1

65187 Wiesbaden



Telefon: 0611 74516

täglich von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

E-Mail: hunde-info@tierheim-wiesbaden.de

Internet: www.tierheim-wiesbaden.de



Öffnungszeiten:

Dienstag und Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr (zurzeit geschlossen)

Samstag, Sonntag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr (zurzeit geschlossen) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr4, hr4 am Nachmittag, 29.12.2020, 14:00 Uhr