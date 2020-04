Staff-Mix Popeye ist ein Energiebündel. Der zweijährige Rüde wurde sichergestellt und sucht jetzt aktive Menschen mit einem großen Herz für Hunde.

Popeye lebt zur Zeit beim Tierhilfeverein Kellerranch im südhessischen Weiterstadt. Er wünscht sich ein Zuhause bei aktiven Menschen, die viel spazieren gehen und mit der Energie eines Terriers mithalten können. Der Mischling ist ein hübscher Kerl mit einer auffälligen Fellzeichnung und einem guten Grundgehorsam. Menschen gegenüber ist er sehr freundlich, bei anderen Hunden kann der Rüde dagegen schon mal pöbeln, auch wenn mit seinen knapp 30 Kilogramm für einen ausgewachsenen Staffordshire-Mix eher ein zierliches Exemplar ist. Sein ausgeprägter Jagdtrieb ist manchmal schwer im Zaum zu halten. Ideal wäre für Popeye daher ein neues Herrchen oder Frauchen mit Hundeerfahrung, sagt sein Pfleger Tom Kalbfleisch.

Können diese Augen lügen? Bild © Kellerranch/Thomas Kalbfleisch

Als Staffordshire-Mix ist Popeye dennoch nicht leicht zu vermitteln, denn in Hessen gehört er zu den genannten Listenhunden. In Bayern ist die Rasse sogar ganz verboten, dort wurde Popeye deshalb auch beschlagnahmt und hofft jetzt auf der Kellerranch in Weiterstadt seit gut drei Monaten auf nette Menschen an seiner Seite.

Mit 30 Kilo ist Popeye eher ein zierlicher Rüde. Bild © hr/Raphael Stübig

Popeye im Steckbrief

Name : Popeye

: Popeye Geschlecht : männlich

: männlich Kastration : ja

: ja Alter : ca. Januar 2018 geboren

: ca. Januar 2018 geboren Rasse : Staffordshire-Mix

: Staffordshire-Mix Aussehen : braun-weißes Fell, braunes Monokel-Auge

: braun-weißes Fell, braunes Monokel-Auge Fell : kurz

: kurz Gewicht : 30 kg, athletische Figur

: 30 kg, athletische Figur Schulterhöhe : 50 cm

: 50 cm Körperlänge : 80 cm

: 80 cm Haltung : bei den Besitzern

: bei den Besitzern Krankheiten/Allergien/Unverträglichkeiten : Unverträglichkeit auf Getreide, benötigt antiallergenes Futter

: Unverträglichkeit auf Getreide, benötigt antiallergenes Futter Verträglich mit anderen Tieren : verträglich mit anderen Hunden aber kippgefährdet, bei sonstigen Tieren arttypischer Jagdtrieb

: verträglich mit anderen Hunden aber kippgefährdet, bei sonstigen Tieren arttypischer Jagdtrieb Mag Kinder : ja, aufgrund seiner Energie und Distanzlosigkeit zu Bezugspersonen sollten es aber ältere Kinder sein

: ja, aufgrund seiner Energie und Distanzlosigkeit zu Bezugspersonen sollten es aber ältere Kinder sein Charakter/Wesen : sehr temperamentvoll, regelrechter "Clown", verschmust, verspielt, distanzlos und diskutierfreudig

: sehr temperamentvoll, regelrechter "Clown", verschmust, verspielt, distanzlos und diskutierfreudig Krankheiten : keine bekannt

: keine bekannt Ernährung : nur antiallergenes Futter

: nur antiallergenes Futter Beschäftigung : muss körperlich und geistig gefördert und gefordert werden, z.B. Hundesport, aktive Beschäftigung mehr als 1 Stunde pro Tag

: muss körperlich und geistig gefördert und gefordert werden, z.B. Hundesport, aktive Beschäftigung mehr als 1 Stunde pro Tag Pflegeaufwand : keine Besonderheiten

: keine Besonderheiten Auslauf : Garten wäre schön, aber kein Muss; wichtig ist nur, dass er oft und lange genug rausgehen kann

: Garten wäre schön, aber kein Muss; wichtig ist nur, dass er oft und lange genug rausgehen kann Anspruch an das neue Zuhause : engagierte und aktive Herrchen und Frauchen, idealerweise mit Hundeerfahrung

: engagierte und aktive Herrchen und Frauchen, idealerweise mit Hundeerfahrung Was kann das Tier besonders gut : ist extrem menschbezogen und ordnet sich seiner Bezugsperson unter, hört gut auf Kommandos

: ist extrem menschbezogen und ordnet sich seiner Bezugsperson unter, hört gut auf Kommandos Was kann das Tier nicht so gut : an der Leinenführung muss noch gearbeitet werden

: an der Leinenführung muss noch gearbeitet werden Weitere Informationen zum Tier : gilt in Hessen als sogenannter Listenhund/Wesenstest erforderlich, viele Kommunen in Hessen verlangen für Listenhunde deutlich erhöhte Hundesteuern

: gilt in Hessen als sogenannter Listenhund/Wesenstest erforderlich, viele Kommunen in Hessen verlangen für Listenhunde deutlich erhöhte Hundesteuern Grund der Abgabe: wurde in Bayern beschlagnahmt.

Weitere Informationen Kontakt Tierheim Tierhilfeverein Kellerranch e.V.

Im Wasserlauf 3 (Navi: Griesheimer Weg)

64331 Weiterstadt

E-Mail: kontakt@kellers-ranch.de

Internet: kellers-ranch.de



Tiervermittlung ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung

Festnetz: 06150 5049343

Mobil: 0177 2403211 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr4, hr4 am Nachmittag, 21.04.2020, 14:00 Uhr