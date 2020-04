Schwarzes, wuscheliges Fell und dunkle Knopfaugen - das ist der Schnauzer-Mischling Pascal aus der Wau-Mau-Insel in Kassel. So unschuldig er auch guckt, er hat es faustdick hinter den Ohren.

Das Tierheim schreibt über Pascal: "Pascal ist eine echte Herausforderung. Wir haben ihn aus unserem rumänischen Partnertierheim in Brasov übernommen. Als er zu uns kam, dauerte es nicht lange und er hat ein Zuhause gefunden. Doch sein Besitzer war mit dem anspruchsvollen Jungrüden überfordert. Pascal ist kein verkehrter Hund, doch er stellt an seine neuen Menschen Ansprüche und eignet sich nicht für jeden Hundefreund, und schon gar nicht für einen Hundeanfänger. Denn Pascal ist anstrengend und muss geistig und körperlich gefordert und gefördert werden. Das Wichtigste ist, dass Paschal liebevoll, aber konsequent seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Sonst nimmt er das Zepter in die Hand. Wenn jemand Freude daran & Zeit hat, mit einem Hund zu arbeiten und an seinen Aufgaben wächst, dann wäre Pascal der richtige Hund. Das Hunde-ABC muss er natürlich auch noch lernen."

Pascal hat es faustdick hinter den Ohren. Bild © Tierheim

Pascal im Steckbrief

Name : Pascal

: Pascal Geschlecht : Rüde

: Rüde Kastration : ja

: ja Alter : geboren 06/2019

: geboren 06/2019 Rasse : Schnauzer-Mix

: Schnauzer-Mix Aussehen : schwarz

: schwarz Fell : lang

: lang Schulterhöhe : 60 cm

: 60 cm Gewicht : 25 kg

: 25 kg Krankheiten/Allergien/Unverträglichkeiten : nicht bekannt

: nicht bekannt Verträglich mit anderen Tieren : Hunde o.k.

: Hunde o.k. Mag Kinder : ab 12

: ab 12 Charakter/Wesen : sehr agil, verspielt

: sehr agil, verspielt Krankheiten : nichts bekannt

: nichts bekannt Ernährung : normales Trockenfutter

: normales Trockenfutter Beschäftigung : braucht viel

: braucht viel Pflegeaufwand : häufiger bürsten

: häufiger bürsten Auslauf : agiler Hund, deshalb ausgiebige Spaziergänge

: agiler Hund, deshalb ausgiebige Spaziergänge Anspruch an das neue Zuhause : gerne Haus mit Garten, agile Menschen mit Hundeerfahrung

: gerne Haus mit Garten, agile Menschen mit Hundeerfahrung Grund der Abgabe: Überforderung der Besitzer

Weitere Informationen Kontakt Tierheim Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel

Telefon: 0561 8615680

Fax: 0561 8615681

E-Mail: tierheim@wau-mau-insel.de

Internet: wau-mau-insel.bmtev.de



Telefonische Sprechzeiten

Montag bis Freitag: 10-12/16-18 Uhr Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr4, hr4 am Nachmittag, 30.04.2020, 14:00 Uhr