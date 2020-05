Ping Pongs Geschichte ist traurig: Zusammen mit fünf anderen englischen Bulldoggen ist die ausgediente Zuchthündin im Tierheim Darmstadt gelandet.

Ping Pong ist eine zarte und unglaublich freundliche Hündin. Sie geht gerne spazieren und genießt die Aufmerksamkeit von Menschen. Ihre Geschichte ist traurig: Zusammen mit fünf anderen englischen Bulldoggen ist sie vor einem halben Jahr im Tierheim Darmstadt gelandet. Sie ist eine ausgediente Zuchthündin, die von einer älteren Dame abgegeben wurde, die ihre Zucht aufgelöst hat, weil sie sie nicht mehr versorgen konnte.

Elf Jahre ist Ping Pong alt. Sie hat Arthrose, zuchtbedingt Probleme mit den Augen und sie ist auffällig dünn. Ausgezehrt vom Welpengroßziehen. Außerdem stresst sie der Aufenthalt im Tierheim sehr. Deswegen wünscht sich Tierheimleiter Christian Zentgraf in ihrem Fall ganz besonders eine baldige Vermittlung. Obwohl sich Bulldoggen in den letzten Jahren zu wahren Trendhunden gemausert haben, stehen die Chancen für Ping Pong schlecht. Denn sie hat ein Pinkelproblem: sie kam wahrscheinlich niemals aus dem Zwinger raus und hat es nie gelernt, sich draußen zu entleeren. Sie pinkelt dahin, wo sie grade steht. Und wahrscheinlich auch etwas, was man Ping Pong nicht mehr abtrainieren kann. Dementsprechend wäre es optimal, wenn Ping Pongs neuer Mensch viel Geduld und Verständnis hätte. Und einen gekachelten Raum, der gut zu säubern ist und trotzdem Anschluss bietet. Denn Ping Pong wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher als Kuscheln auf dem Sofa.

Ping Pong im Steckbrief

Name : Ping Pong

: Ping Pong Geschlecht : weiblich

: weiblich Kastration : nein

: nein Alter : 11 Jahre

: 11 Jahre Rasse : englische Bulldogge

: englische Bulldogge Aussehen : weiß-braun

: weiß-braun Fell : Kurzhaar

: Kurzhaar Haltung : Wohnung

: Wohnung Krankheiten/Allergien/Unverträglichkeiten : Arthrose, rassebedingt trockene Augen, sieht nicht mehr so gut, inkontinent

: Arthrose, rassebedingt trockene Augen, sieht nicht mehr so gut, inkontinent Verträglich mit anderen Tieren : ja, möchte aber lieber die volle Aufmerksamkeit ihrer Bezugsperson

: ja, möchte aber lieber die volle Aufmerksamkeit ihrer Bezugsperson Mag Kinder : eher ältere Kinder, da sie sehr stürmisch sein kann

: eher ältere Kinder, da sie sehr stürmisch sein kann Charakter/Wesen : dickköpfig / stur, extrem liebebedürftig, positiv stürmisch, verschmust, loyal, anhänglich

: dickköpfig / stur, extrem liebebedürftig, positiv stürmisch, verschmust, loyal, anhänglich Beschäftigung : kuscheln

: kuscheln Pflegeaufwand : hoch, da Ping Pong nie gelernt hat Gassi zu gehen

: hoch, da Ping Pong nie gelernt hat Gassi zu gehen Auslauf : braucht sie nicht mehr viel

: braucht sie nicht mehr viel Anspruch an das neue Zuhause : ruhiges Zuhause mit Räumlichkeiten, die für Ping Pongs Inkontinenz geeignet sind. Toll wäre eine Bezugsperson mit viel Geduld, Verständnis und Zeit zum kuscheln. Sie will nicht alleine bleiben

: ruhiges Zuhause mit Räumlichkeiten, die für Ping Pongs Inkontinenz geeignet sind. Toll wäre eine Bezugsperson mit viel Geduld, Verständnis und Zeit zum kuscheln. Sie will nicht alleine bleiben Besonderheiten : hat nie gelernt Gassi zu gehen und macht Pipi wo sie gerade geht und steht

: hat nie gelernt Gassi zu gehen und macht Pipi wo sie gerade geht und steht Was kann das Tier besonders gut : hohe Toleranz gegenüber Mensch und Tier, hat ein freundliches Wesen, will "ihre" Menschen nicht mehr von der Seite weichen

: hohe Toleranz gegenüber Mensch und Tier, hat ein freundliches Wesen, will "ihre" Menschen nicht mehr von der Seite weichen Was kann das Tier nicht so gut : Gassi gehen / Pipi draußen machen

: Gassi gehen / Pipi draußen machen Weitere Informationen zum Tier : Ping Pong kam mit fünf weiteren englischen Bulldoggen ins Tierheim. Sie ist eine alte ausgediente Zuchthündin. Leider hat sie nie gelernt, Gassi zu gehen. Das wird man ihr in ihrem hohen Alter auch kaum noch beibringen können. Auch wenn sie auf den ersten Blick nicht die schönste ist, hat sie unheimlichen Charme. Sie ist neugierig und menschenbezogen und immer auf der Suche nach einem Leckerli. Sie ist sehr gemütlich.

: Ping Pong kam mit fünf weiteren englischen Bulldoggen ins Tierheim. Sie ist eine alte ausgediente Zuchthündin. Leider hat sie nie gelernt, Gassi zu gehen. Das wird man ihr in ihrem hohen Alter auch kaum noch beibringen können. Auch wenn sie auf den ersten Blick nicht die schönste ist, hat sie unheimlichen Charme. Sie ist neugierig und menschenbezogen und immer auf der Suche nach einem Leckerli. Sie ist sehr gemütlich. Grund der Abgabe: nicht mehr zur Zucht geeignet.

