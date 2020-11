Dieser Schäferhund-Mix ist eine sensible Hündin, die sich nach menschlicher Aufmerksamkeit sehnt und sehr anhänglich und verschmust sein kann. Wer sich mit ebenso viel Gefühl auf sie einstellen kann, wird dies als ihre Stärke erkennen und eine treue und liebevolle Freundin in Aleika finden.

In ihrem neuen Zuhause möchte Aleika als Einzelhund gehalten werden, mit Katzen könnte sie aber zusammen leben, und auch Hühner kennt und akzeptiert sie. Aleika bleibt nicht alleine, ohne dies mit Bellen zu kommentieren. Man sollte deshalb in der Eingewöhungsphase viel Zeit für sie mitbringen.

Aleika kann schnell aufdrehen und nervös sein, fährt aber genauso schnell wieder runter in menschlicher Gesellschaft. Sie sehnt sich sehr nach einem eigenen Zuhause, in dem sie ihren Menschen nah sein kann. Auf zu viel Trubel im neuen Heim kann sie verzichten und wird wegen ihrer "Bellfreudigkeit" nicht in ein Mehrparteienhaus vermittelt.

Aleika im Steckbrief

Bild © Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt)

Name : Aleika

: Aleika Geschlecht : weiblich

: weiblich Kastration : nein

: nein Alter : geb. 18.08.2012

: geb. 18.08.2012 Rasse : Schäferhund-Mix

: Schäferhund-Mix Aussehen : große, langbeinige, beige Hündin

: große, langbeinige, beige Hündin Fell : Kurzhaar

: Kurzhaar Größe / Schulterhöhe : 58 cm

: 58 cm Gewicht : 28 kg

: 28 kg Haltung : als Einzelhund

: als Einzelhund Krankheiten / Empfindlichkeiten : empfindliche Bauchspeicheldrüse

: empfindliche Bauchspeicheldrüse Verträglich mit anderen Tieren : Katzen, Hühner

: Katzen, Hühner Mag Kinder : kennt sie nicht

: kennt sie nicht Charakter/Wesen : sensibel, sehr anhänglich und aufmerksam

: sensibel, sehr anhänglich und aufmerksam Ernährung : magenfreundliche Rohfleischfütterung

: magenfreundliche Rohfleischfütterung Auslauf : gerne ausgiebige Spaziergänge

: gerne ausgiebige Spaziergänge Was sie gut kann : kooperativ, fährt schnell runter

: kooperativ, fährt schnell runter Was sie nicht so gut kann : ist nicht gerne allein

: ist nicht gerne allein Anspruch an das neue Zuhause : bleibt nicht gern allein

: bleibt nicht gern allein Grund der Abgabe: privat

Weitere Informationen Bild © Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt) Tierheim Elisabethenhof

Siedlerstraße 2

61203 Reichelsheim

Telefon.: 06035 / 9611- 0

Telefax: 06035 / 9611- 18

E-Mail: th-elisabethenhof@bmt-tierschutz.de



Telefonische Sprechzeiten:

Büro / Verwaltung / Geschäftsstelle

Montag bis Freitag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr



Rund ums Tier / Vermittlung / Aufnahmen

Montag, Mittwoch bis Samstag 15:00 Uhr - 17:00 Uhr Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr4, hr4 am Nachmittag, 18.11.2020, 14:00 Uhr