Kuriose Kurse an der VHS

Was ist ein Augenspaziergang und waren Sie schon einmal auf einer Brotparty? Besuchen Sie einen dieser kuriosen Volkshochschulkurse in Hessen und lernen Sie etwas neues kennen.

Die zunehmende Arbeitsbelastung und immer längere Zeit vor Bildschirmen, kann die Sehkraft einschränken. Gut, dass man Sehen trainieren kann! Natürlich geht das auch in der Natur, denn genau das macht dieser Kurs. Die Augen stärken, den Blick trainieren und dabei noch Entspannung und das Grün aufnehmen.

Weitere Informationen Buchbar bei der VHS Hersfeld-Rotenburg Leinenweberstr. 5

36251 Bad Hersfeld

vhs@hef-rof.de

Telefon: 06621 876303 Ende der weiteren Informationen



Für wen ist dieser Kurs geeignet? Für Menschen, die lange Zeit vor dem PC verbringen die Ihren Augen und sich selbst ein wenig Entspannung gönnen wollen.

Augentraining reduziert den Stress des Sehens und entspannt die Augen Bild © Colourbox.de

Wie wäre es denn mal mit einer Brotparty? In diesem Kurs backen Sie Brotspezialitäten und ergänzen Ihr Büffet mit Aufstrichen und leckeren Cremes. Es ist ganz sicher für jeden Geschmack etwas dabei!

Weitere Informationen Buchbar bei der VHS Langen Darmstädter Straße 27

63225 Langen

vhs@langen.de

Telefon.: 06103 910660 Ende der weiteren Informationen

Für wen ist dieser Kurs geeignet? Hobbyköche und Brot-Enthusiasten. Grundsätzlich jeder, der Spaß beim Kochen und Backen hat.

Unterschiedliche Brotsorten, frisch gebacken. Was für ein Genuss! Bild © pixabay.com

Und wenn Sie jetzt beim Lesen Lust auf's Brot backen bekommen haben, können Sie ganz einfach unser leckeres Haferbrot ausprobieren.

Beim Hasya-Yoga oder Lach-Yoga sollen die Teilnehmer über die motorische Ebene zum Lachen geführt werden, bis es zu einem echten Lachen wird. In diesem Kurs haben Sie zunächst die Gelegenheit Qi-Gong (chinesische Meditations- und Bewegungsform) kennenzulernen und anschließend erleben Sie Lach-Yoga und können entdecken, wie glücklich Lachen macht.

Weitere Informationen Buchbar bei der VHS Marburg Deutschhausstraße 38

35037 Marburg

vhs@marburg-stadt.de

Telefon.: 06421 2011246 Ende der weiteren Informationen

Für wen ist dieser Kurs geeignet? Für Menschen, die Lach-Yoga und Qi-Gong kennenlernen möchten oder Beginner, die mehr Formen des Qi-Gong ausprobieren möchten.

Lachyoga tut nicht nur gut, es macht auch glücklich! Bild © picture-alliance/dpa

Mit Pilates oder anderen Formen des Yogas lässt sich das eigene Wohlbefinden enorm steigern. Mehr zum Thema lesen Sie hier:

WhatsApp richtig verstehen und anwenden

Ganz ohne Fachchinesisch lernen wie man mit WhatsApp umgeht? Das geht an der Volkshochschule in Fulda mit vielen Tipps und Tricks zum einfachen Umgang mit der beliebten Smartphone-App. Aber auch welche Alternativen es gibt, erklärt der Kurs.

Weitere Informationen Buchbar bei der VHS-Fulda Wörthstr.15

36037 Fulda

vhs@landkreis-fulda.de

Telefon.: 0661 60061600 Ende der weiteren Informationen

Für wen ist dieser Kurs geeignet? Für WhatsApp-Beginner und Smartphone-Einsteiger, die mehr über Gefahren und Risiken, sowie die dazu gehörigen Schutzmaßnahmen erfahren wollen.

WhatsApp zählt zu den beliebtesten Messenger-Apps für Smartphones. Bild © pixbay.com

Wilde Lagerfeuerküche: Kräuterwanderung mit Erlebniskochen

Haben Sie bei einer Wanderung schon einmal auf die Wildkräuter geachtet, die um Sie herum wachsen? In diesem Kurs lernen Sie verschiedene essbare Wildpflanzen kennen und erfahren beim anschließenden Erlebniskochen über dem Lagerfeuer, wie man sie zubereitet.

Weitere Informationen Buchbar bei der VHS Kassel Wilhelmshöher Allee 19-21

34117 Kassel

vhs@landkreiskassel.de

Telefon.: 0561 10031681 Ende der weiteren Informationen

Für wen ist dieser Kurs geeignet? Für alle die neugierig sind, was da vor unserer Tür wächst und was man damit leckeres anstellen kann.

Wenn man den Blick auch mal nach unten lenkt, kann man wirksame Kräuter entdecken. Bild © picture-alliance/dpa

Notfallapotheke aus dem Küchenschrank

"Aus dem Küchenschrank?" wird sich jetzt der ein oder andere fragen - Sie haben richtig gelesen! Bei diesem Kurs lernen Sie, sich selbst zu helfen - mit Dingen die sich bereits in Ihrem Küchenschrank finden. Ein Hausmittel rechtzeitig angewendet, kann häufig eine Krankheit verhindern.

Weitere Informationen Buchbar bei der VHS Kassel Wilhelmshöher Allee 19-21

34117 Kassel

vhs@landkreiskassel.de

Telefon.: 0561 10031681 Ende der weiteren Informationen

Für wen ist dieser Kurs geeignet? Wenn Sie das Thema rund um Hausmittel interessiert, Sie aufgeschlossen für alternative Themen wie Homöopathie und Schüßler-Salze sind.

Ingwer ist ein Hausmittel, das gegen zahlreiche Beschwerden hilft. Bild © picture-alliance/dpa

Kochen von Mann zu Mann

Männer sind Herren über den Grill oder das Chaos in der Küche? Weit gefehlt! In diesem Kochkurs erlernen Sie Grundlagenwissen, Rezepte aus Mutters Rezepte-Buch und das mit einer Menge Spaß. Der Kurs wird außerdem von einem Mann geleitet, so wird der Kochkurs zum Männerabend.

Weitere Informationen Buchbar bei der VHS Bergstraße Marktplatz 1

64653 Lorsch

info@kvhs-bergstrasse.de

Telefon.: 06251 172960 Ende der weiteren Informationen

Für wen ist der Kurs geeignet? Für Männer, die sich gerne ab sofort häufiger in der Küche kreativ ausleben möchten und dafür den ein oder andern Handgriff erlernen möchten.

Selbst ist der Mann! Auch in der Küche können Männer kreativ werden. Bild © pixabay.com

In Japan gilt Waldbaden bereits zu ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge und auch hierzulande ist das Wissen um den Wald kein Geheimnis. Der Wald tut uns gut! Sauerstoff, beruhigendes Grün und das Zwitschern der Vögel entspannt im Nu. Beim Waldbaden springen Sie nicht ins Laub, sondern lernen bewusst, den Wald wahrzunehmen und dabei zu entspannen.

Weitere Informationen Buchbar bei der VHS Frankfurt a.M. Sonnemannstr. 13

60314 Frankfurt am Main

vhs@frankfurt.de

Telefon.: 069 21271501 Ende der weiteren Informationen

Für wen ist der Kurs geeignet? Naturfreunde und alle, die mit gezielten Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen sich selbst etwas Gutes tun möchten.

Raus vor die Tür und den Wald mal auf neue Art entdecken. Bild © Pixabay.com

Handschrift lesen

Mit einem Archivar des Hessischen Hauptstaatsarchivs lernen Sie Schriften, unter anderem Sütterlin, zu lesen. Auf diesem Weg lernen Sie so eine Auswahl amüsante und bewegende Schriftstücke aus der Zeit des 18. bis 20. Jahrhunderts kennen.

Weitere Informationen Buchbar bei der VHS Wiesbaden Alcide-de-Gasperi-Str. 4

65197 Wiesbaden

anmeldung@vhs-wiesbaden.de

Telefon. 0611 98890 Ende der weiteren Informationen



Für wen ist dieser Kurs geeignet? Geschichts-Interessierte, auch ohne Vorkenntnisse im Lesen von alten Handschriften.

Alte Handschriften lesen kann sich manchmal als sehr schwierig herausstellen. Bild © picture-alliance/dpa

Geldworkshop für Frauen

Dass Geld und Finanzen keine Männer-Domäne mehr sind, das möchte die Volkshochschule Bergstraße mit diesem Kurs ändern. Frauen können nicht nur selbstständig Geld verdienen, sondern es auch selbsttätig verwalten. Es geht neben der Geldanlage um Vermögensaufbau und vor allem Altersvorsorge.

Weitere Informationen Buchbar bei der VHS Bergstraße Marktplatz 1

64653 Lorsch

info@kvhs-bergstrasse.de

Telefon.: 06251 172960 Ende der weiteren Informationen

Für wen ist dieser Kurs geeignet? Für Frauen allen Alters, auch ohne Vorkenntnisse.

Finanzangelegenheiten ist nicht nur Männerangelegenheit. Bild © picture-alliance/dpa

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 13.02.2019, 06:00 Uhr