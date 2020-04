Durch die Corona-Pandemie sind die klassischen Kinos zur Zeit geschlossen. Um trotzdem nicht auf besondere Filmerlebnisse auf großer Leinwand zu verzichten, werden in einigen hessischen Städten temporäre Autokinos eingerichtet.

Um auch in der Corona-Zeit nicht auf das Kino-Erlebnis verzichten zu müssen, gibt es in einigen hessischen Städten vorübergehende Autokinos. In der Regel gilt: Pro Auto sind nur zwei Erwachsene sowie zwei bis drei eigene Kinder zugelassen. Pro Auto sind insgesamt maximal fünf Personen erlaubt, die aber in einem Haushalt leben müssen. Bei den Kindern ist immer ein Ausweis nötig, auch im Bezug auf die FSK-Regeln.

Toiletten sind vorhanden und geöffnet, aber die geltenden Regeln einzuhalten. Die Autos dürfen nur zum Toilettengang verlassen werden. Snacks und Getränke werden vor Ort nicht angeboten, die sollte man selbst mitbringen. Ebenso Decken, falls es einem zu kalt wird.

Die Fenster müssen geschlossen sein. Bei Cabrios ist das Dach zu schließen. Andere Fahrzeuge außer PKWs dürfen nicht in die Kinos.

Überall können Karten nur im Vorverkauf über die jeweilige Homepage erworben werden. Auf den jeweiligen Internetseiten erfahren Sie nicht nur das Programm und die genauen Startzeiten, sondern auch, was noch alles beim Besuch des Kinos zu beachten ist.

Weitere Informationen Wo: Festplatz Werdchen, Mangelgasse, 37269 Eschwege

Einlass: 45 Minuten vor Filmbeginn

Ticket (1 Auto mit maximal 2 Personen): 20,00 Euro

Familienticket (2 Erwachsene + Kinder bis 17 Jahre): 25,00 Euro



Internet: www.cineplex.de/.../eschwege Ende der weiteren Informationen

Die Cineplex Gruppe zeigt auf dem Festplatz Werdchen täglich mehrere Filme, nachmittags wird ein Film für die ganze Familie, abends für Erwachsene angeboten.

Weitere Informationen Wo: Messeplatz Schwanenwiese, 34123 Kassel

Plätze: 250 PKW

Einlass: 60 Minuten vor Filmbeginn

Ticket (1 Auto mit maximal 2 Personen): 19,80 Euro

bis zu drei eigene Kinder: jeweils 2,20 Euro zusätzlich



Internet: www.autokino-kassel.com Ende der weiteren Informationen

Die Kasseler Kinos haben sich zusammengetan und bieten ab 29. April Filme auf großer Leinwand. Auf der Schwanenwiese - wo sonst das Frühlingsfest und andere Veranstaltungen stattfinden - können bis zu 250 Fahrzeuge parken. Das Programm wechselt täglich. Am 30. Mai dürfen dann Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden: online können sie für ihren Wunschfilm abstimmen.

Weitere Informationen Wo: Auf dem alten Festplatz, 34225 Baunatal

Plätze: 135 (mehr möglich)

Einlass: 60 Minuten vor Filmbeginn

Ticket (1 Auto mit maximal 2 Erwachsenen): 19,80 Euro

Familienpaket Nachmittag (maximal 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder): 19,80 Euro

Familienpaket Abend 1 (maximal 2 Erwachsene und 1-2 Kinder): 24,80 Euro

Familienpaket Abend 1 (maximal 2 Erwachsene und 3-4 Kinder): 24,80 Euro



Internet: www.cineplex.de/.../baunatal Ende der weiteren Informationen

Am Parkstadion in Baunatal hat Cineplex für die Corona-Zeit ein Autokino eingerichtet. Der Parkplatz ist nur über die Altenritter Straße erreichbar. Über die Friedrich-Ebert-Allee ist keine Zufahrt möglich. Für den Anfang sind 135 Plätze vorgesehen, eine Erweiterung ist möglich. Durch die LED-Wand ist das Kino von der Dunkelheit unabhängig und bietet auch Nachmittagsvorstellungen an.

Weitere Informationen Wo: Messeplatz, Aföllerstraße, 35039 Marburg

Plätze: rund 200 PKW

Einlass: 60 Minuten vor Filmbeginn

Ticket (1 Auto mit maximal 2 Erwachsenen): 20,00 Euro/14,00 Euro bei Familienfilm

Familienticket 1 (1-2 Erwachsene + 1 Kind): 24,00 Euro/18,00 Euro bei Familienfilm

Familienticket 2 (1-2 Erwachsene + 2 Kind): 26,00 Euro/20,00 Euro bei Familienfilm



Internet: www.autokinomarburg.de Ende der weiteren Informationen

Auf dem Messeplatz laufen täglich mehrere Filme des Cineplex-Kinos auf einer LED-Leinwand. Werktags in der Regel ab 18:00 Uhr, am Wochenende auch nachmittags für Familien mit Kindern. Rund 200 Autos finden hier einen Platz.

Weitere Informationen Wo: Parkplatz am Sportgelände "Auf dem Halberg", 65232 Taunusstein

Plätze: 120 PKW

Einlass: 60 Minuten vor Filmbeginn

Ticket (1 Auto mit maximal 2 Personen): 20,00 Euro (eigene Kinder können zusätzlich im Fahrzeug sitzen)



Internet: autokino-taunusstein.de Ende der weiteren Informationen

Auf dem Parkplatz des Sportgeländes auf dem Halberg, wo einst Wehen-Wiesbaden spielte, ist ein temporäres Autokino eingerichtet worden. Es bietet Platz für 120 Autos. Vorstellungen finden um 13:30, 17:00 und 20:30 Uhr statt. Eine 60 Quadradtmeter große LED-Leinwand ermöglicht das Kino-Erlebnis auch bei Tage.

Weitere Informationen Einlass: 60 Minuten vor Filmbeginn

Plätze: 600 (Leinwand 1)/450 (Leinwand 2)



DRIVE IN Autokino Frankfurt Gravenbruch

Außenliegend Autokino

63263 Neu-Isenburg

Telefon: 08151 90340

E-Mail: kontakt-ak-fg@autokino-deutschland.de

Internet: www.autokinogravenbruch.de Ende der weiteren Informationen

Vorübergehend war auch Europas ältestes Autokino geschlossen, doch seit dem 20. April gibt es wieder täglich Vorstellungen. Das Ticket kostet 8,00 Euro pro Person. Pro PKW sind maximal zwei Erwachsene und eigene Kinder bis 14 Jahre erlaubt. Zur Zeit werden auch keine Ersatzradios ausgegeben.

Videobeitrag Video zum hessenschau.de Video Ältestes Autokino wieder offen [zur hessenschau.de Videoseite ] Video Ende des Videobeitrags

Weitere Informationen Einlass: 60 Minuten vor Filmbeginn/30 Minuten bei der 2. Vorstellung

Ticket (1 Auto mit maximal 2 Personen): 25,00 Euro

Familienticket 1 (maximal 2 Erwachsenen + 1 Kind): 30,00 Euro

Familienticket 1 (maximal 2 Erwachsenen + 2 Kinder): 35,00 Euro (gilt auch für 1 Erwachsenen und 3 Kinder)



LUXOR-Filmpalast Bensheim

Berliner Ring 26

64625 Bensheim

Telefon: 06251 5836293

Fax: 06251 5836291

E-Mail: bensheim@luxor-kino.de

Internet: www.luxor-kino.de/bensheim Ende der weiteren Informationen

Auf dem Parkplatz des Luxor-Filmpalasts steht eine etwa 50 Quadratmeter große LED-Leinwand, die Vorstellungen auch unabhängig von der Dunkelheit zulässt. Es finden täglich zwei bis drei Vorstellungen statt. Pro Auto sind maximal vier Personen zugelassen.

Am Herrenwaldstadion soll es ab Mitte Mai ein Autokino von den drei Partnern TSV Eintracht Stadtallendorf, der Oberhessischen Presse und der Agentur mr//media geben. Die Einzelheiten werden zur Zeit noch mit den Behörden abgestimmt.

Weitere Informationen Internet: autokino-giessen.de Ende der weiteren Informationen

Auf dem Parkplatz an den Messehallen ist ab 13. Mai ein Autokino geplant. Genauere Informationen gibt es noch nicht, über die Internetseite wird rechtzeitig informiert.

Sendung: hr4, hr4 am Nachmittag, 29.04.2020, 14:00 Uhr