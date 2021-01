Margret de Laat trägt die Maske mit zwei Knöpfen an der Kappe.

Margret de Laat trägt die Maske mit zwei Knöpfen an der Kappe. Bild © Privat

Mit dem Tragen der Masken hat hr4-Hörerin Margret de Laat ein Problem. Die Haltebänder sitzen nicht richtig und es gibt Probleme mit ihrem Hörgerät. Doch die pfiffige Seniorin hat für das Problem eine clevere Lösung gefunden.

Vor Kurzem hat uns Margret de Laat folgende E-Mail geschrieben, da sie Probleme beim Tragen der vorgeschriebenen FFP2-Masken hat und die vorhandenen Hilfsmittel bei ihr nichts bringen:

Dieser Trick ist so einfach wie clever. Damit haben es aber nicht nur Personen leichter, die Hörgeräte tragen, sondern auch die, die längere Zeit eine Maske tragen müssen. Denn mit der Zeit können die Haltebänder und -gummis an den Ohren schon drücken. Mit den Knöpfen an einer Kappe ist das ganz leicht zu vermeiden.

