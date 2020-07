Flagge zeigen - was ist erlaubt?

Vor allem in Schrebergärten wird es gerne gemacht: Fahnen werden gehisst. Aber auch in so manchem Vorgarten steht ein Fahnenmast. Allerdings gibt es da einiges zu beachten. Nicht alle Flaggen sind erlaubt.

Wer im Garten Flagge zeigen will, der darf das. Seit dem "Sommermärchen", der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, ist "Schwarz-Rot-Gold" im Vorgarten wieder gesellschaftsfähig. Als Fahne dürfen aber einfach nur die Farben verwendet werden. Flaggen mit Wappen oder Bundesadler bleiben Behörden und staatlichen Stellen vorbehalten. Eine Missachtung wird als Ordnungswidrigkeit gewertet. Das gilt auch für ausländische Fahne. Hier empfiehlt es sich, bei der Botschaft nachzufragen, ob das auch außerhalb des betreffenden Landes erlaubt ist.

Um eine Fahne aufhängen zu können, braucht man in der Regel einen entsprechenden Mast. Dagegen spricht im Prinzip nichts. Er muss sturmsicher im Boden verankert sein. Um es sich mit den Nachbarn nicht zu verderben, sollte man mit ihnen reden, wenn der Mast an der Grundstücksgrenze steht. Als Mieter muss man aufpassen, dass die Bausubstanz nicht beschädigt wird.

Vieles ist erlaubt

Die Flagge darf aber nicht so groß sein, dass sie die Sicht der Nachbarn beeinträchtigt oder sie schädigen kann. Sie muss sicher befestigt sein. Ansonsten gibt es wenige Einschränkungen. Verboten sind Fahnen und Wimpel aus dem Dritten Reich oder mit nationalsozialistischen Symbolen. Das gilt auch für andere extremistische Zeichen.

Ein Vermieter kann durch aus Flaggen verbieten, muss das allerdings gut begründen. Eine Piratenflagge ist beispielsweise erlaubt, wie das Landgericht Chemnitz in einem Urteil vom Oktober 2011 bestätigte und die Klage eines Vermieters ablehnte.

Sendung: hr4, hr4 - Britta am Vormittag, 13.07.2020, 10:00 Uhr