Wer es bequem mag, lässt das Geschirr in der Maschine spülen. Für Sauberkeit und Glanz sollen Multi-Reinigungstabs sorgen. Das tun aber nicht alle, wie die Stiftung Warentest in einer neuen Untersuchung festgestellt hat.

In ihrem Test hat die Stiftung Warentest 13 Multi-Reinigungstabs sowie zwei Gel-Pads getestet. Das Ergebnis ist etwas überraschend: Die billigen Tabs zeigen die beste Leistung und die Pads sind teuer, liefern aber nur ein befriedigendes Ergebnis. Aus Sicht der Warentester ist diese "Spielart portionierter Spülmittel ... nicht wirklich notwendig".

Bei den Tabs erzielen immerhin neun ein "gut", eines "befriedigend", zwei "ausreichend" und nur der "Finish Powerball All in 1 0 %" holt sich ein "mangelhaft". Das Produkt hat aber immerhin die besten Umwelteigenschaften aller geprüften Spülmittel. Mit zur Abwertung sorgte die Tatsache, dass Silberbesteck nach 100 Wäschen ruiniert war. Auch auf Gläsern blieben Korrosionslinien zurück. Das passierte auch bei den "Somat All in 1 Extra 10 Multi-Aktiv"-Tabs.

Eigenmarken schlagen Markenprodukte

Die besten Bewertungen räumen in dem Test die Eigenmarken von Lidl, Rossmann, Aldi (Nord und Süd), dm, Penny und Rewe sowie die "Claro Multi-Geschirrspültabs Alles in 1" und "Somat Gold 12 Multi-Aktiv". Alle erhielten ein "gut". Mit "befriedigend" wurden die "Fit Powertabs 12" bewertet. Die Markenprodukte "Somat All in 1 Extra 10 Multi-Aktiv" und "Finish Powerball All in 1" schneiden nur mit "ausreichend" ab.

Die Pads konnten nicht überzeugen und die Warentester halten sie für überflüssig. Bild © picture-alliance/dpa

Die beiden Gel-Pads im Test konnten nicht überzeugen: Für die "Finish Powerball Quantum Ultimate" und die "Somat Power Caps Multi-Aktiv" gab es nur ein "befriedigend". Dafür, dass sie mit zu den teuersten Spülmitteln zählen, ist das Ergebnis enttäuschend. Die Umweltbilanz ist auch nur befriedigend. Die beste Umweltbilanz hat das Produkt von Claro.

Die Bewertung

Lidl W5 Geschirr-Reiniger-Tabs Multi-Power All in 1 - 0,07 Euro/Spülgang - gut Rossmann Domol Geschirr-Reiniger Tabs Ultra Power All-in-one - 0,08 Euro/Spülgang - gut Aldi Nord Alio Geschirr-Reiniger-Tabs All-in-one - 0,07 Euro/Spülgang - gut Aldi Süd Alio Geschirr-Reiniger-Tabs All-in-one - 0,07 Euro/Spülgang - gut dm denkmit Geschirr-Reiniger Multi-Power Revolution - 0,08 Euro/Spülgang - gut Penny Blik All in 1 Geschirr-Reiniger Tabs - 0,07 Euro/Spülgang - gut Rewe Ja All in 1 Geschirr-Reiniger Tabs - 0,07 Euro/Spülgang - gut Claro Multi Geschirrspültabs Alles in 1 - 0,17 Euro/Spülgang - gut Somat Gold 12 Multi-Aktiv - 0,21 Euro/Spülgang - gut Fit Power Tabs 12 - 0,19 Euro/Spülgang - befriedigend Somat All in 1 Extra 10 Multi-Aktiv - 0,19 Euro/Spülgang - ausreichend Finish Powerball All in 1 - 0,12 Euro/Spülgang - ausreichend Finish Powerball All in 1 0% - 0,18 Euro/Spülgang - mangelhaft

Finish Powerball Quantum Ultimate - 0,17 Euro/Spülgang - befriedigend Somat Power Cabs Multi-Aktiv - 0,21 Euro/Spülgang - befriedigend

