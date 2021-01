Mit Aufbackbrötchen kann man durchaus geschmackvoll in den Sonntag starten.

Für viele gehören sonntags frische Brötchen auf den Frühstückstisch. Wer den Weg zum Bäcker scheut, greift gerne zu Aufbackbrötchen. Im aktuellen Test haben sie gar nicht so schlecht abgeschnitten.

Wie gut sind die Aufbackbrötchen? Diese Frage hat sich auch die Stiftung Warentest gestellt und bei einem Check 23 Produkte genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurden 13 in der Gesamtnote mit einem "gut" und sieben mit "befriedigend" bewertet. Nur drei mussten sich mit "ausreichend" zufriedengeben.

Gewertet wurden 18 ungekühlte und fünf Brötchen aus der Tiefkühltruhe. Hier schnitten vier Produkte mit "gut" und eins mit "befriedigend" ab:

Moin Bio Sonntags Krusti (Bio) - "gut" (1,6) Coppenrath & Wiese "Unsere Goldstücke Weizenbrötchen" - "gut" (1,9) Golden Toast "Back mich Weizenbrötchen" - "gut" (2,0) Bofrost "Bäckerbrötchen" - "gut" (2,3) Eismann Baguette-Brötchen - "befriedigend" (3,0)

Mit 75 Cent pro 100 Gramm sind die Brötchen von Moin auch die teuersten im Test. Die günstigsten sind die ungekühlten Baguettebrötchen von Penny. Hier bezahlt man für 100 Gramm nur 12 Cent, aber sie wurden auch nur mit "befriedigend" bewertet.

Auch ungekühlt Bio-Brötchen vorne

Bei den ungekühlten Brötchen lagen auch vier Bio-Produkte an der Spitze, allerdings schneiden vier auch schlechter ab. Die Spitzenreiter sind:

Slooow Bio Organic Bio Rusti - "gut" (1,6) Edeka Bio Krustenbrötchen auf Stein gebacken - "gut" (2,0) Lidl Grafschafter Bio Organic Crustini - "gut" (2,1) Aldi Nord Gut Bio Bio-Farmerkrusti - "gut" (2,3) Edeka Gut & Günstig Weizen-Brötchen - "gut" (2,3) Lidl Grafschafter Unsere besten Weizenbrötchen - "gut" (2,3)

Das Ergebnis zeigt: Die Produkte der Discounter haben eine gute Qualität. Die Brötchen von Slooow (55 Cent) sind 41 Cent teurer als die einfachen Weizenbrötchen von Edeka (14 Cent).

Vier Top-Produkte beim Geschmack

Die beiden ersten Backerzeugnisse bei den ungekühlten und bei den Tiefkühl-Produkten sind auch die geschmacklich besten. Die Warentester haben ihnen eine "sehr gut" verpasst: die von Slooow mit 1,0, die Edeka Bio Krustis mit 1,5 sowie die tiefgekühlten von Moin mit 1,0 und die von Coppenrath & Wiese mit 1,5.

In dieser Kategorie liegen auch die beiden am schlechtesten bewerteten Produkte ganz hinten: die Penny Baguettbrötchen ("ausreichend", 4,0/sensorisch 4,0) und die Herzberger Kaiser-Bio-Brötchen ("ausreichend", 4,5/sensorisch 4,5).

Schadstoffe spielen fast keine Rolle

Bei der Messung von Schadstoffen halten sich alle Hersteller an die gesetzlichen Vorgaben. Allerdings fällt ein Produkt etwas ab: Die Bio Brötchen Farmerkrusti Bio von Aldi Süd erhalten hier nur ein "ausreichend", da die Warentester hier einen hohen Wert an Schimmelpilzen messen konnten.

Aufbackbrötchen sind also durchaus eine Alternative zu frischer Bäckerware und teilweise auch nicht schlechter als das, was in Backshops als Brötchen verkauft wird.

