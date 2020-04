Wenn man vor der Wahl steht, einen neuen Staubsauger zu kaufen, dann hat man die Qual, denn das Angebot ist groß. Unsere Expertin gibt einige Tipps, auf was man achten sollte, gerade wenn man zwischen einen Akkusauger und einem mit Kabel schwankt.

Unsere Expertin, Hauswirtschaftlerin Christine Klöber aus Kassel, rät, zuerst zu schauen wie groß die Teppichfläche ist und was ich alles mit dem Staubsauger machen will. Wenn ich nur zwei oder drei kleine Teppiche habe, reicht ein Akkugerät. Sie sind in der Regel schon entsprechend leistungsstark. Außerdem lassen sie sich mit einer Wandhalterung platzsparend verstauen.

Will ich dagegen auch andere Bodenbeläge bearbeiten, muss ich auf eine entsprechende Ausstattung schauen. Bietet der Akkusauger auch Aufsätze für Hartböden, beispielsweise Laminat, Parkett oder Vinyl. Ein weiterer Punkt: Möchte ich mit dem Gerät auch über Kopf saugen und beispielsweise Spinnweben entfernen? Verfügt das Gerät die passenden Aufsätze dafür?

Einige Akkustaubsauger lassen sich auch mit einem Rohrwechsel in einen flinken Handstaubsauger verwandeln und so beispielsweise zwischen Möbelpolstern für Sauberkeit sorgen.

Akku und Filter wichtig

Wer kabellos saugen möchte, möchte natürlich nicht nach 10 Minuten mit leerem Akku dastehen. Deshalb ist es auch wichtig, zu schauen, wie lange der Akku hält. Außerdem sollte man mit zwei Akkus arbeiten, damit immer einer im Gerät und einer beim Aufladen ist.

Vor allem Allergiker sollten beim Kauf auf die Filtersysteme achten und gut vergleichen. Hier gibt es, so Christine Klöber, die größten Unterschiede. Wichtig ist, dass beim Saugen wenig Dreck wieder zurück in den Raum geblasen wird, dass die Filter gut funktionieren.

Natürlich spielen auch Saugleistung und Wattzahl sowie die Energieklasse, noch eine Rolle. Wenn man sich für einen Akkustaubsauger entscheidet, sollte er, so Christine Klöber, möglichst vielseitig einsetzbar sein, gute Filter haben und eine lange Akku-Laufzeit. Von der Leistung steht ein er dem Klassiker mit Schnur in nichts nach.

Sendung: hr4, hr4 - Mein Samstagmorgen in Hessen, 25.04.2020, 06:00 Uhr