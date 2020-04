Spielend geistig fit bleiben, das ist möglich. Es gibt Spiele, die die kleinen grauen Zellen fordern und trainieren. Unser Experte hat fünf Tipps für Sie.

Dr. Patick Fissler von Uni Ulm beschäftigt sich damit, wie man spielend sein Gedächtnis trainieren kann. Für uns hat er fünf Spiele-Tipps.

Weitere Informationen Alter: ab 8 Jahre

Spieler: 1-4

Spieldauer: 15 Minuten

Verlag: Kosmos

Preis: 12,99 Euro Ende der weiteren Informationen

Das Spiel verspricht, die Gehirnzellen in nur 15 Minuten zu trainieren. Die Spieler nehmen Karten auf, merken sich die Bilder und dann werden sie mit der Rückseite zu sich auf die Hand genommen. Durch das Ausspielen und Aufnehmen neuer Karten muss man sich immer neuen Konstellationen merken. Das Spiel wurde übrigens von den Neurowissenschaftlern der Uni Ulm getestet und mit "empfehlenswert" bewertet.

Weitere Informationen Alter: ab 6 Jahre

Spieler: 2-6

Spieldauer: 10-20 Minuten

Verlag: Schmidt Spiele/Drei Magier Spiele

Preis: 11,49 Euro Ende der weiteren Informationen

Bei dem Spiel gibt es je 26 Karten mit den Gemüsesorten Blumenkohl, Paprika, Salat und Tomate sowie je 4 Karten, auf denen noch zusätzlich eine Kakerlake abgebildet ist. Ziel ist es, die eigenen Karten am schnellsten abzulegen. Aber man muss beim Ausspielen konzentriert sein.

Weitere Informationen Alter: ab 8 Jahre

Spieler: 1-8

Spieldauer: 20 Minuten

Verlag: Amigo

Preis: 7,- - 12,- Euro Ende der weiteren Informationen

Bei diesem Kartenspiel geht es darum, dass man möglichst schnell ein SET aus drei passenden Karten findet: entweder mit gleicher Farbe, Form, Füllung und Anzahl oder mit total unterschiedlichen Werten. Wer am Ende die meisten Karten gesammelt hat, gewinnt die Runde.

Weitere Informationen Alter: ab 8 Jahre

Spieler: 2-8

Verlag: Zoch

Preis: 12,99 Euro Ende der weiteren Informationen

Das bei dem Spiel kommt es auf gedankliche und physische Schnelligkeit an. Fünf Gegenstände stehen in der Tischmitte. Dann wird in pro Runde eine Karte aufgedeckt, auf der zwei der Figuren in zwei unterschiedlichen Farben zu sehen sind. Jetzt kommt es auf die Schnelligkeit an. Gewonnen hat, wer am Ende die meisten Karten hat. Von "Geistesblitz" gibt es inzwischen auch "Geistesblitz Junior", "Geistesblitz 2.0", "Geistesblitz Spooky Doo" und "Geistesblitz 5 vor 12".

Weitere Informationen Alter: ab 6 Jahre

Spieler: 2-8

Spieldauer: 15 Minuten und mehr

Verlag: Asmodee

Preis: 10,- - 12,- Euro Ende der weiteren Informationen

Das Spiel besteht aus 55 Spielkarten mit 8 Motiven und 5 Regelkarten. Anhand der Regelkarten lassen sich 5 Varianten spielen. Es ist auch möglich, die Varianten zu mischen. Allen ist eines gemein: Es geht um Schnelligkeit im Kopf. Inzwischen gibt es auch die Varianten "Dobble 1, 2, 3", "Dobble Kids", "Dobble Waterproof" und "Dobble Harry Potter".

