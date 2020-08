Ginsheim-Gustavsburg ist vor allem durch das Mainspitz-Dreieck und den Verkehrsfunk bekannt. Dabei lohnt sich durchaus ein Abstecher in die Stadt am Rhein. Auf dem Wasser kann man sich richtig austoben.

Das Bootshaus Haupt ist der schwimmende Hafen auf dem Altrhein-Arm und der passende Ausgangspunkt für Aktivitäten auf dem Wasser. Hier lassen sich Tretboote, Ruderboote, Kajaks und Kanus, ein Stand-Up-Paddling-Board sowie auch ein führerscheinfreies Motorboot ausleihen.

Langsam übers Wasser gleiten und die Auenlandschaft des Ginsheimer Altrheins Richtung Trebur genießen, das ist auf etwa sieben Kilometer möglich. Wer die Augen offen hält, kann die Tier- und Pflanzenwelt am und im Wasser entdecken. In die andere Richtung gelangt man nach einigen Kilometern in den Rhein und zum Nachbau einer historischen Schiffsmühle. Nach dem man sich auf dem Wasser verausgabt hat, kann man sich im Restaurant stärken.

Der Nachbau einer historischen Schiffsmühle auf dem Rhein bei Ginsheim. Bild © picture-alliance/dpa

Der Hafen ist aber auch für aktive Freizeitkapitäne ein lohnendes Ziel. Es sind Liegeplätze an der Marina mit WLAN, Frischwasser und Storm vorhanden. Außerdem stehen WC und Duschen zur Verfügung.

Die Marina bietet auch Plätze für Freizeitkapitäne. Bild © hr/Conny Bächstädt