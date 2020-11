Unter den schokoladigen Versuchungen gelten die Pralinen als die Krönung. Sie sind ein besonderes, köstliches Geschenk, nicht nur zur Weihnachtszeit. Wenn sie zudem selbstgemacht sind, wie diese Hessenpraline, dann erfreuen sie den Beschenkten gleich doppelt.

Zutaten (für ca. 80 Hohlkörper)

200 g Sahne

34 g Glukose

1 Prise Zimt

1 Prise Salz

312 g Kuvertüre

24 g Butter

60 g Schattenmorellenbrand (oder Fruchtsaft / Fruchtpüree)

Kuvertüre zum Verschließen und Eintauchen

Kakao zum Wälzen

Pralinenhohlkörper

Weitere Informationen Tipp: Für eine alkoholfreie Variante kann Fruchtsaft oder -püree genommen werden. Diesen mit der Sahne und Glukose aufkochen lassen, so haben die Pralinen später mehr Geschmack. Ende der weiteren Informationen

Zubereitung

Als erstes die Kuvertüre hacken. Dann Sahne, Glukose, Zimt und Salz in einem Topf aufkochen lassen und über die gehackte Kuvertüre gießen. Mit einem Schneebesen so lange rühren, bis sich die Zutaten verbunden haben und eine glänzende Masse entstanden ist. Langsam rühren, damit keine Luftbläschen entstehen.

Die Butter in Stücke schneiden und auf die Schokoladenmasse legen. Kurz warten, die Butter soll etwas anschmelzen. Den Schattenmorellenbrand hinzufügen und alles mit einem Pürierstab mixen. Das geht am besten in einem höheren Gefäß. Sobald die Masse sich verbunden hat und glänzt, ist sie fertig.

Nun kommt die Masse in einen Spritzbeutel und wird in die Hohlkörper gefüllt. Mit Kuvertüre verschließen. Dann werden die Pralinen mit Kuvertüre überzogen. Am einfachsten geht das, indem man Einweghandschuhe anzieht, sich etwas flüssige Schokolade auf die Hand gibt und die Pralinen darin wälzt. Anschließend die feuchte Praline in den Kakao legen und von allen Seiten damit umhüllen. Jetzt sind die Pralinen fertig und können genossen werden.

Bei dunkler, kühler Lagerung halten sie sich 4-8 Wochen.

Weitere Informationen Glukose und Pralinenhohlkörper gibt es entweder im Internet oder beim Konditor des Vertrauens – einfach nachfragen. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr4, Mein Morgen in Hessen, 27.11.2020, 10:00 Uhr