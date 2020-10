Corona macht erfinderisch. In Lautbach ist so die "Lauterbox" entstanden. Mit den regionalen Zutaten aus der Box lernt man bei einem Online-Kochkurs, welche Leckereien man daraus zaubern kann. Wir haben zwei Rezepte für Sie.

Weitere Informationen Kartoffelsuppe mit Hackgröstl

Apfel-Crumble Ende der weiteren Informationen

Bild © hr/Steffi Mosler

Zutaten (für 2-3 Personen)

Butter

1 Knoblauchzehe

1 Zwiebel (50 g)

500 g Kartoffeln

1 Karotte (50 g)

400 ml Gemüsefond

400 ml Wasser

1 Becher Sahne

1 Zweig Rosmarin

2 Kartoffelwürste

Krause Petersilie

Öl

Salz, Pfeffer

ggf. Muskat

Zubereitung

Die Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden. Den Knoblauch schälen und fein schneiden. Die Butter in einem Topf erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und andünsten.



Die Karotte und die Kartoffeln schälen, in dünne Scheiben schneiden und im Topf mitdünsten. Mit dem Gemüsefond auffüllen und das Wasser dazugeben. Den Rosmarinzweig reinlegen und mit einem halben Teelöffel Salz und etwas Pfeffer abschmecken.



Mit einem Deckel verschließen und aufkochen und bei mittlerer Hitze weiterkochen lassen.

Die Petersilie waschen, abzupfen und fein hacken. Die Haut von der Kartoffelwurst entfernen. Öl in einer Pfanne erhitzen, dann die Kartoffelwurst in die Pfanne bröseln und anbraten.



Wenn die Kartoffeln weich sind, den Rosmarinzweig entfernen und die Suppe mit dem Pürierstab pürieren. Dann die Sahne dazugeben und unter rühren leicht köcheln lassen. Anschließend noch einmal nach belieben abschmecken.



Die Suppe dann in eine Teller geben und mit der Petersilie bestreuen.

Bild © hr/Steffi Mosler

Zutaten (für 2-3 Personen)

300 g Äpfel

1/2 TL Zimt

1 TL Zucker

Vanille-Eis

für die Streusel

30 g gehackte Mandeln

70 g Mehl

30 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

40 g weiche Butter

etwas Zimt

Zubereitung

Die Äpfel waschen und in kleine Stücke schneiden. Zimt und Zucker mischen, dann mit den Apfelstückchen mischen und anschließend flach in eine Auflaufform legen.



Die gemahlenen Mandeln in einer Pfanne leicht rösten. Dann mit allen trockenen Zutaten und der weichen Butter verkneten. Abschließend die Streusel auf die Äpfel bröseln und dann bei 200 °C Umluft etwa 20 bis 30 Minuten backen.



Zum Serviern den warmen Crumble zusammen mit dem Eis auf einem Teller anrichten.

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 09.10.2020, 06:00 Uhr