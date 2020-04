In seiner Konditorei "Rosige Naschereien" zaubert Stephan Roos Torten, Pralinen, Macarons, Cupcakes und Co. ohne tierische Produkte. Köstliche Leckereien, die jedem schmecken - auch uns. Wir durften sein Rezept ausprobieren. Unser Fazit: Super lecker und saftig!

Zutaten (für 12 Muffins)

150 g Möhre

125 g Apfel (ungefähr ein kleiner)

50 g Pekannuss

2 EL Limettensaft

100 g Zucker

180 g Pflanzenmilch (Sorte nach Geschmack wählen)

½ TL Zimt

2 Messerspitzen gemahlene Nelke

Prise Salz

Schale einer oder einer halben Zitrone (nach Geschmack)

60 g neutrales Pflanzenöl

100 g geriebene Mandeln

180 g Mehl

20 g Stärke

1/2 Päckchen Backpulver

1/2 TL Natron

Für die Creme

75 g veganer Frischkäse oder vegane Crème fraîche

30 g zimmerwarme Margarine (feste Sorte)

300 g Puderzucker

Zubereitung

Zuerst die Möhren schälen und zusammen mit dem Apfel fein reiben sowie die Pekannüsse hacken.

Dann Möhren, Apfel und Nüsse zusammen mit dem Limettensaft, dem Zucker, der Pflanzenmilch, den Gewürzen, der Zitronenschale und dem Öl in eine Schüssel geben. In einer anderen Schüssel die restlichen Zutaten vermengen und anschließend in die Schüssel zu den vorherigen Zutaten geben.

Nun alles zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in eine gefettete Muffinform geben und bei 180°C Umluft 20 bis 25 Minuten backen.

Für die Creme den Frischkäse (oder ein ähnliches Produkt) mit der Margarine aufschlagen. Wenn die Masse zu weich ist, noch etwas Margarine hinzufügen. Den Puderzucker sieben und nach und nach unterheben.

Die Creme kann sofort auf die Muffins gegeben werden. Entweder mit einer Spritztülle oder mit einem Messer/der Rückseite eines Löffels. Zur Dekoration können ein paar gehackte Nüsse darüber gestreut werden.

Die Rübli Muffins bekommen eine Creme als Topping. Bild © hr

Tipp: Die Creme ist kein Muss. Die Muffins können auch einfach mit etwas Puderzucker bestäubt serviert werden.

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 03.04.2020, 06:00 Uhr