Für Maibowle, Limonande oder Berliner Weiße - Waldmeistersirup kann man ganz einfach selber machen. Hier gibt's das Rezept von hr4.

Weitere Informationen Wissenswertes zum Waldmeister Wo findet man Waldmeister : vor allem im Schatten von Misch- und Laubwäldern bzw. Laubwäldern

: vor allem im Schatten von Misch- und Laubwäldern bzw. Laubwäldern Erntezeit : April bis Mitte Juni

: April bis Mitte Juni So sieht die Pflanze aus : Waldmeister hat grüne längliche Blätter. Sie sind wie eine Blüte um den Stängel angeordnet. Die Pflanze wird cirka 30 cm hoch.

: Waldmeister hat grüne längliche Blätter. Sie sind wie eine Blüte um den Stängel angeordnet. Die Pflanze wird cirka 30 cm hoch. Welche Pflanzenteile pflücken : Möglichst die Stängel, die noch nicht blühen. In blühenden Pflanzenteilen steckt Cumarin, das Kopfschmerzen auslösen kann.

: Möglichst die Stängel, die noch nicht blühen. In blühenden Pflanzenteilen steckt Cumarin, das Kopfschmerzen auslösen kann. Vorbereitung: Waldmeister vor Verarbeitung eine Nacht trocknen lassen. Ende der weiteren Informationen

Gepflückt werden Pflanzen ohne Blüte. Bild © hr/Vera John

Waldmeistersirup

Zutaten

1 Liter Wasser

650 Gramm Zucker

1 Bio-Zitrone

1 Sträußchen Waldmeister

Waldmeister über Nacht welken lassen. Bild © hr/Vera John

Zubereitung

Waldmeister über Nacht anwelken lassen. Dafür die Sträußchen zusammenbinden und kopfüber aufhängen.

Waldmeistersirup in einer hübschen Flasche ist auch ein schönes Geschenk. Bild © hr/Vera John

Wasser mit Zucker mischen und aufkochen lassen bis die Flüssigkeit klar ist. Abkühlen lassen. Zitrone heiß abwaschen, in Scheiben schneiden und in Sirup tun. Waldmeistersträußchen in den Sirup hängen, so dass die Stängel draußen bleiben. (z.B. Kochlöffel über Topf legen und Sträußchen dran binden). 2 bis 3 Tage ziehen lassen. Durch ein Sieb abseihen. Dann Sirup nochmal aufkochen und in sauber, heiß ausgespülte Flasche(n) abfüllen.

