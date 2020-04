Wohin mit den Ostereiern, die übrig sind? Eine leckere Antwort auf diese Frage gibt hr4-Redakteurin Katja Metz. Sie empfiehlt, mit den Eiern sowie Fisch einen gesunden Salat zu machen.

Zutaten (für 4 Personen)

4 Ostereier, geachtelt

1 Dose Thunfisch im eigenen Sud, ohne Öl (oder geräucherte Forellenfilets oder Räucherlachs)

1 Tasse Erbsen, TK

1/2 rote Paprikaschote

1/2 gelbe Paprikaschote

5 Frühlingszwiebeln

1 EL Kapern

1/4 Salatkopf, z.B. normaler Kopfsalat oder anderer grüner Salat, gerne auch mit dunkelrot-grünen Blättern

für das Dressing:

Olivenöl und Zitronensaft

etwas Zucker

Salz, Pfeffer, Chiliflocken

etwas Apfelsaft

1 Bund Dill, davon die Spitzen zupfen und klein schneiden

1/2 Bund Schnittlauch, in kleine Röllchen geschnitten

1 kleine rote Zwiebel, in halbe, feine Ringe geschnitten

je nach Geschmack evtl. noch etwas Wasabipaste zugeben

Zubereitung

Weitere Informationen Download Bunter Eiersalat mit Fisch [PDF - 134kb] Ende der weiteren Informationen

Zuerst aus den entsprechenden Zutaten das Dressing in reichlicher Menge anrühren, kräftig abschmecken und beiseitestellen.



Dann die Salatzutaten vorbereiten: Die Erbsen kurz blanchieren und gut abtropfen lassen. Den Viertel-Salatkopf waschen, trocken schleudern und in mundgerechte Stücke zupfen. Die Paprikaschoten fein würfeln sowie die Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Den Fisch klein schneiden - bzw. falls Thunfisch verwendet wird – klein zupfen.

Die Zutaten bis auf die Eier und die Hälfte des Fischs in das Dressing geben. Kurz vorm Servieren alles vermengen. Eventuell nochmals abschmecken. Für jeden eine Portion in eine kleine Schüssel füllen oder auf einen Teller geben, darauf je die geachtelten Eier und den zurückbehaltenen Fisch gleichmäßig verteilen.

Dazu schmeckt Baguette oder auch eine frisch gekochte, heiße Kartoffel. Guten Appetit!

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 13.04.2020, 06:00 Uhr