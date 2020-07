Das Kloster in Fulda öffnet am 1. September seinen Innenhof für eine entspannte Mittagspause.

Eine entspannte Mittagspause in Fuldas Hinterhöfen

Unter dem Motto "Pausen, Höfe und Genüsse" kann man alle 14 Tage dienstags in der Domstadt Höfe und Winkel entdecken, in die man sonst so nicht kommt. Jeder Ort hat sein eigenes Flair und überall gibts einen kleinen Imbiss. Der Eintritt ist frei, aber es muss reserviert werden.

Bereits seit Juni läuft die Aktion. Dienstags zwischen 11:30 und 15:00 Uhr bieten verschiedene Orte die Möglichkeit, die sonst versteckten Hinterhöfe zu entdecken, dort bei kulturellen Darbietungen zu entspannen und einen kleinen Imbiss zu genießen. Die Veranstaltungen stehen alle unter einem bestimmten, zu dem Ort passenden Motto.

Der Eintritt ist zwar frei, doch die gegenwärtigen Corona-Maßnahmen machen es unabdingbar, dass man sich vorher anmelden muss.

Die nächsten Termine:

Dienstag, 4. August 2020: Rösterei Kaffeekultur (Löherstraße 22)

Motto: "Sinnenschmeichler: Entspannte Klänge und Kaffeekulturen"

marleen recordstore und die Rösterei.kaffeekultur sind Gastgeber an diesem Tag. Bei entspannter Musik kann man sein Mittagessen genießen. Für den Besuch gibt es zwei Zeitfenster: vom 11:30 bis 13:00 Uhr und von 13:30 bis 15:00 Uhr. Eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0661 3802490 ist erforderlich.

Dienstag, 18. August 2020: Antonius LadenCafé (Severiberg 1)

Motto: "Feuer & Flamme: Lauschen und Genießen im Hinterhof"

Leckereien vom Grill werden bei dem Event im Hinterhof im alten Handwerksviertel aufgetischt. Für den musikalischen Rahmen sorgen regionale Künstler. Für den Besuch gibt es zwei Zeitfenster: vom 11:30 bis 13:00 Uhr und von 13:30 bis 15:00 Uhr. Eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0661 75826 ist erforderlich.

Dienstag, 1. September 2020: FLORA klostercafé (Am Frauenberg 1)

Motto: "Sommer über den Dächern Fuldas"

Das Franziskaner-Kloster ist eines der Wahrzeichen von Fulda. Heute bildet das Klostercafé eine Begegnungsstätte für Menschen aller Art: Behinderungen, Hautfarbe oder Religion spielen keine Rolle, alle sind willkommen. Bei Flammkuchen und Live-Musik kann man an diesem Dienstag den Blick über Fulda genießen. Das Klostercafé hat für diese Veranstaltung von 12:00 bis 15:00 Uhr durchgehend geöffnet. Eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0661 1095300 ist erforderlich.

