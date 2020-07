Er ist ein wichtiger Knotenpunkt im internationalen Luftverkehr. Ab dem 15. Juli ist der Blick hinter die Kulissen des größten deutschen Airports wieder - eingeschränkt - möglich. Für hr4-Reporter Roman Warschauer trotzdem lohnenswert.

"Comeback-Tour" heißt die Rundfahrt über den Frankfurter Flughafen, die jetzt wieder stattfindet. Die Tour steht unter den zur Zeit geltenden Vorschriften für touristische Einrichtungen. So bleiben im Bus die Hälfte der Plätze leer. Maximal 22 Personen können an einer Runde teilnehmen. Von Mittwoch bis Sonntag finden täglich zwischen 10:00 und 16:00 Uhr sieben Touren statt. Am Wochenende können es bis zu 14 werden.

So besonders die Umstände sind, so anders ist auch das, was es teilweise zu sehen gibt. Natürlich versucht man, das bekannte Gewusel auf dem Flughafen zu zeigen. Der Bus fährt an den Start- und Landebahnen vorbei, hält bei der Abfertigung eines Jets, aber es wird auch auf die aktuellen Corona-Hemmnisse im Flugverkehr eingegangen. So werden beispielsweise geparkte Flugzeuge mit eingepackten Triebwerken zu sehen sein.

Krumme Preise durch Mehrwertsteuer-Nachlass

Was früher zum Standardprogramm einer Flughafen-Tour gehört, der Zwischenstopp auf der Besucherterrasse im Terminal 2, ist zur Zeit aufgrund der geltenden Vorschriften nicht möglich. Trotzdem sind die 45 Minuten auf dem Flughafen Programmpunkten vollgepackt.

Da die FRAPORT die Mehrwertsteuersenkung auf die Preise umsetzt, zahlen Erwachsene 8,23 Euro, ermäßigte Tickets kosten 6,33 Euro (bitte entsprechende Ausweise vorlegen). Kinder unter 4 Jahren dürfen so mit, haben aber keinen Sitzplatzanspruch. Die Tour muss über die Internet-Seite www.fra-tours.com gebucht werden und nur dort registrierte Personen können teilnehmen. Auf der Seite sind auch alle wichtigen Infos zu finden.

Weitere Informationen Kontakt Fraport AG Frankfurt

Airport

60547 Frankfurt am Main

Telefon: 069 69070291

Fax: 069 69053341

E-Mail: rundfahrten@fraport.de

Internet: www.fra-tours.com Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 15.07.2020, 06:00 Uhr