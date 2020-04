Aus einer alten Jeans wird in wenigen Minuten eine praktische Schürze.

Aus einer alten Jeans wird in wenigen Minuten eine praktische Schürze. Bild © hr/Nina Thöne

So entsteht aus einer alten Jeans eine kurze Gartenschürze

Wohin mit Gartenschere, Bindedraht und Samentütchen? Aus einer alten Jeans zaubern wir in wenigen Minuten eine praktische Gartenschütze. Ohne Nadel und Faden.

Das brauchen Sie

1 alte Jeans

1 Stoffschere

So geht's

Mit einer scharfen Stoffschere einfach die Beine unterhalb der Gesäßtaschen abschneiden.

Schnipp-Schnapp Beine ab. Bild © hr/Nina Thöne

Jetzt muss noch das komplette Vorderteil der Jeans weg. Also entlang der äußeren Seitennähte und oben am Bund entlang schneiden. Vernäht werden muss nichts, der robuste Jeans-Stoff bleibt von alen in Form.

Die Jeansfront komplett rausschneiden. Bild © hr/Nina Thöne

Übrig ist jetzt nur noch der komplette Hosenbund mit Knopf, das ist unser Gürtel, und die hinteren Gesäßtaschen – die wir befüllen können.

Der Hosenbund wird zum Gürtel. Bild © hr/Nina Thöne

Übrigens: Die Hosenbeine können Sie auch verwenden. Zum Draufknien, wenn's ans Unkrautzupfen geht oder beim Einpflanzen der Blümchen.

