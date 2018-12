Immer nur Ski fahren ist langweilig - es gibt so viele andere Dinge, die Sie erleben können: Husky-Wanderungen, Fatbike-Touren oder Rentiere treffen. Wir haben die schönsten Aktivitäten und Ausflugsziele für die Ferien oder das Wochenende herausgesucht.

Weitere Informationen Kontakt und Information Rhön und Vogelsberg

Husky-Tours

In der Kemmete 3

36119 Neuhof/Hauswurz

Telefon: 0173 1878543

E-Mail: lolle-tesch@web.de

Internet: www.husky-tours.de



Taunus

Husky Camp

Im Erlengrund 6

35510 Butzbach-Hausen

Telefon: 06033 920956

E-Mail: info@husky-camp.de

Internet: www.husky-camp.de Ende der weiteren Informationen

Um die schönen Hunde hautnah zu erleben, müssen Sie nicht nach Kanada oder Skandinavien fahren. Das ist in der Rhön, im Vogelsberg und im Taunus möglich. Sie können mit den Huskys geführte Wanderungen unternehmen oder eine Schlittenfahrt ausprobieren. Hier ist Spaß für die ganze Familie vorprogrammiert.

Huskys fühlen sich nicht nur im Schnee wohl. Die Hunde sind auch bei langen Wanderungen glücklich. Bild © Colourbox.de

Weitere Informationen Kontakt und Information Vogelsberg

Kokopelli

Am Hoherodskopf 2

63679 Schotten/Breungeshain

Telefon: 06044 9659552

E-Mail: masters@koko-pelli.de

Internet: www.koko-pelli.de Ende der weiteren Informationen

Bei Schnee Fahrradfahren? Das geht mit den sogenannten Fatbikes. Sie haben besonders breite, dicke Reifen mit ausgeprägtem Profil. Durch einen recht niedrigen Reifendruck formen sie den Untergrund, so dass Sie ganz einfach über Sand, groben Schotter oder eben Schnee fahren können. Allerdings sind Fatbike-Touren eher etwas für Sportliche.

Mit speziellen Schuhen läuft es sich ganz einfach durch den Schnee. Bild © picture-alliance/dpa

Weitere Informationen Kontakt und Information Vogelsberg

Ski-Taufstein

Am Hoherodskopf 2

63679 Schotten

Telefon: 0160 6491113

Internet: www.ski-taufstein.de Ende der weiteren Informationen

Schneeschuhe sehen zunächst etwas ulkig aus, aber mit ihnen können Sie ganz leicht durch den Schnee stapfen. Die Trittfläche ist um einiges größer als bei normalen Schuhen, wodurch das Gewicht verteilt wird. Diese Art der Wanderung ist für jeden geeignet, da Sie Ihr Tempo selbst bestimmen.

Im Schnee sind Wanderungen auf dem Hohen Meißner besonders schön. Aber auch ohne kann man die Natur dort genießen. Bild © picture-alliance/dpa

Weitere Informationen Kontakt und Information Geo-Naturpark Frau-Holle-Land

Informationsbüro:

Niederhoner Str. 54

37269 Eschwege

Telefon: 05651 992330

E-Mail: info@naturparkfrauholle.land

Internet: www.naturparkfrauholle.land

Veranstaltungen im Naturpark finden Sie unter diesem Link Ende der weiteren Informationen

Der Sage nach soll Frau Holle in den Rauhnächten die Seelen der Verstorbenen unter die Oberfläche des Teichs führen. Bei den Rauhnächten handelt es sich um die sechs letzten im alten und die sechs ersten Nächte im neuen Jahr. Im Naturpark werden Fackelwanderungen und andere Aktivitäten angeboten. Auch hier hat jeder seinen Spaß.

Weitere Informationen Kontakt und Information Tierpark Sababurg/Lapplandlager

Sababurg 1

34369 Hofgeismar

Telefon: 0171 4224929

E-Mail: info@renrajd.com

Internet: www.tierpark-sababurg.de Ende der weiteren Informationen

Wer Rentieren ganz nah kommen möchte, muss nicht bis in den hohen Norden fahren. Im Tierpark Sababurg im Reinhardswald können Sie auf eine ganze Herde treffen. Dort wurde ein Lapplandlager errichtet und sorgt für die typisch nordische Atmosphäre. Neben Rentier-Touren können gemütliche Abende am Lagerfeuer gebucht werden. Wenn dann noch Schnee liegt, denken Sie wirklich, dass Sie in Finnland sind!

Im Tierpark Sababurg können Sie Rentiere aus Lappland treffen. Rentier-Mann Uwe Kunze betreut die Tiere. Bild © picture-alliance/dpa

Weitere Informationen Kontakt und Information Bad Homburg

Am Kurpark

61288 Bad Homburg

Mo-Do: 10 bis 17 Uhr

Fr: 10 bis 13 Uhr

Telefon: 06172 1783725

E-Mail: info@bad-homburger-eiswinter.de

Internet: www.bad-homburger-eiswinter.de Ende der weiteren Informationen

Diese Sportart erinnert stark an Curling. Wer das schon immer mal ausprobieren wollte, kann dies auf der Eisbahn in Bad Homburg in die Tat umsetzen. Rund um den Kaiserbrunnen gibt es auch in diesem Jahr eine Eisbahn, auf der Sie sich an der Sportart versuchen können.

Eisstockschießen bereitet vor allem mit Freunden und Familie große Freude. Bild © picture-alliance/dpa

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 14.12.2018, 06:00 Uhr