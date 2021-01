So sieht die mobile Briefmarke aus.

So sieht die mobile Briefmarke aus. Bild © picture-alliance/dpa

Bis Ende 2020 konnte man mit einem per SMS erhaltenen Code Briefe und Postkarten frankieren und so verschicken, auch wenn man keine Briefmarke zur Hand hatte. Das hat die Post jetzt durch eine Funktion in ihrer App ersetzt.

Weitere Informationen Hinweis Die mobile Briefmarke gilt nur für Briefe und Postkarten innerhalb der Bundesrepublik. Ende der weiteren Informationen

Wer einen Brief verschicken möchte und keine Briefmarke greifbar hat, konnte das bisher mit dem Handy-Porto lösen. Das war allerdings teurer als das normale Porto. Seit einigen Wochen ist die Funktion eingestellt, aber durch eine Erweiterung der DHL-App ersetzt, die "Mobile Briefmarke". Waren früher die Kosten höher als bei einer Marke aus Papier, entsprechen sie jetzt den normalen Tarifen.

Die App "Post & DHL" gibt es für Smartphones mit Android und iOS kostenlos. Die Briefmarken kosten, wie gesagt, nicht mehr. Allerdings kann man zur Zeit nur per Paypal bezahlen, eine Erweiterung auf andere Bezahlmethoden (Kreditkarte, SEPA) ist geplant.

Und so funktioniert es:

Man öffnet die App und wählt das Porto und den Hinweis "Code zum Beschriften" aus.

Dann erhält man einen zweizeiligen Code , der 14 Tage gültig ist.

, der 14 Tage gültig ist. Der Code wird dann oben rechts auf den Brief oder die Postkarte übertragen: 1. Zeile: #PORTO 2. Zeile: Buchstaben und Zahlen einzeln und lesbar schreiben