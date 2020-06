Der Juli ist für viele Allergiker eine ganz besonders schlimme Zeit, denn jetzt beginnt die Ambrosia-Blüte. Wo die Ambrosia wächst, sollte man sie bekämpfen, denn ihre Pollen gehören zu den stärksten Allergieauslösern der Pflanzenwelt.

Schwere Allergien durch Ambrosia artemisiifolia

In einer einzigen Ambrosia-Staude stecken bis zu einer Milliarde Pollen. Diese können schon in sehr geringer Konzentration schwere Allergien und Asthma auslösen. Nur fünf bis zehn Pollen pro Kubikmeter Luft genügen, um eine allergische Reaktion hervorzurufen. Zum Vergleich: Bei Birkenpollen muss die Konzentration etwa zehnmal so hoch sein.

Blütezeit Juli bis Oktober

Die Hauptpollenzeit der Ambrosia reicht bis in den Oktober. Perfekte Bedingungen findet sie auf Sonnenblumenfeldern. Aber auch auf Autobahngrünstreifen, auf Verkehrsinseln und Brachflächen sprießt das Kraut besonders gut. Zur Blütezeit der Ambrosie im Juli ist der Kampf gegen das Gewächs meist schon verloren. Deshalb suchen Experten der Umweltbehörden im öffentlichen Raum frühzeitig nach den Pflänzchen, um sie zu bekämpfen. Entdeckt man im öffentlichen Raum Ambrosia-Pflanzen, sollte das am besten beim Landratsamt melden. Dann kann sich jemand um die Bekämfung kümmern. Außerdem wird versucht, die Ausbreitung deutschlandweit zu erfassen und zu erforschen.

Entdeckt man Ambrosia-Stauden im öffentlichen Raum, sollte man sie melden. Bild © hr

Ambrosia im Garten entfernen

Auf Privatgrundstücken breitet sich die Ambrosie oft ungehemmt aus, weil gesetzliche Vorgaben fehlen und viele Grundstückseigentümer das Problem noch nicht erkannt haben. Abschneiden oder -mähen bringt dauerhaft nichts. Man muss sie mit der Wurzel entfernen. Dazu sollte man Handschuhe und einen Mundschutz tragenn, außerde darf die Pflanze nicht die Haut berühren. Sie gehört weder auf den Kompost noch in den Biomüll, sondern in eine Plastiktüte verpackt in den Hausmüll.

Allergien durch Ambrosia vorbeugen

Die Ambrosie wird leicht mit dem Gemeinen Beifuß verwechselt. Beim Herausrupfen können Samen reifer Pflanzen in die Erde gelangen, wo sie bis zu 40 Jahre lang überleben. Experten rücken der Pflanze deshalb mit 1.000 Grad heißen Flammen zu Leibe. Da die Verbreitung in der Vergangenheit vor allem über verunreinigtes Vogelfutter erfolgte, sollte man darauf achten, gekennzeichnetes Vogelfutter ohne Ambrosia zu verwenden.

Allergien durch Baumhasel, Olivenbaum, Zeder und Zypresse

Nicht nur die Ambrosia macht den Pollenallergikern Kummer. Auch andere Trendpflanzen im Garten können Allergien auslösen. Deshalb sollte man auf Baumhasel, Japanische Zeder, Olivenbaum im Kübel und Zypresse möglichst verzichten. In Südeuropa zählen Olivenpollen zu den häufigsten Allergenen. Auch die Japanische Zeder produziert Pollen, die in ihrer Heimat als Allergen berüchtigt ist. Zypressengewächse sind bei Landschaftsgärtnern beliebt. Doch sie haben eine für Allergiker unangenehme Eigenschaft: Ihre Blüte beginnt mitten im Winter. Pollenallergiker werden somit bereits im Januar, Februar und März geplagt. Bisher blieben sie in diesen Monaten verschont. Von März bis Anfang Mai produziert dann die Baumhasel Pollen. Sie stammt aus Südeuropa und hat sich an das Klima hierzulande angepasst. Die Baumhasel wird häufig an Straßen in Innenstädten angepflanzt.

Allergene Pflanzen meiden

Generell gilt: Insektenbestäubte Arten sind sicherer als windbestäubte Arten. Wer also auf Mittelmeer-Flair nicht verzichten möchte, der kann zum Beispiel zu Oleander greifen. Der löst keine Allergien aus und blüht wunderschön. Noch besser sind natürlich einheimische Gewächse. Die sind auch attraktiv und bieten zudem unseren Insekten Nahrung und Quartier.

