Die Akelei ist eine wilde Staude mit ganz viel Charme. Sie eignet sich fürs Freiland, ist aber auch hübsch im Topf auf Balkon und Terrasse. Jetzt ist Pflanzzeit.

Weitere Informationen Steckbrief Akelei Name: Akelei (Aquilegia)

Sorte: Staude, Hanhnfußgwächs

Blütenfarben: blau, violett, weiß, rosa

Gut für: Insekten

Schön zu: Rosen, Glockenblumen

Größe: 15 bis 100 cm

Pflanzzeit: ab April ins Freiland säen, vorher auf der Fensterbank vorziehen

Standort: halbschattig, gerne unter Gehölzen

Blütezeit: Mai bis Juni

Anforderungen an den Boden: durchlässig, nährstoffreich, mäßig feucht

Besonderheiten: giftig Ende der weiteren Informationen

Der hohen Staude mit den wunderschönen Blüten wurde im Mittelalter eine liebesfördernde Wirkung zugeschrieben. So kam es auch zu einem ihrer Namen: Venuswagen. Aber auch hübsch klingende Bezeichnungen wie Narrenkappe, Taubenblume und Elfenhandschuh sind überliefert.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Akelei - schöne Staude für Garten und Balkon [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Hübsche Pflanzen zum Kombinieren

Die Akelei ist bei Insekten sehr beliebt und gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse. Unsere Sorten in Europa haben meist blaue, violette, weiße oder rosafarbene Blüten in verschiedenen Schattierungen. Die Staude wird zwischen 15 und 100 cm hoch, besonders niedrig bleibende Sorten eignen sich für Balkon und Terrasse, gedeihen aber auch in Fugen und auf Pflasterwegen. Dr. Andrea Kölzer ist Staudenexpertin im Pflanzhof Nordshausen in Kassel. Sie kombiniert die Akelei mit Storchenschnabel und alten Rosensorten. Der Vorteil der genügsamen Staude: sie verdrängt keine anderen Pflanzensorten und ist ein echter Überlebenskünstler. Zum Einpflanzen empfiehlt die Expertin: "Den Ballen angießen und dann leicht aufreißen." Nach dem Einpflanzen braucht der Alleskönner wenig Pflege, ein durchlässiger Boden reicht aus. Dünger ist nicht nötig.

Zweite Blüte im Herbst fördern

Nach der Blüte sollten Sie die vertrockneten Pflanzenteile abschneiden und die Pflanze anschließend düngen. Oft blüht die Akelei dann ein zweites Mal im Herbst.

Selbst-Aussaat für noch mehr Blüten

Wer die vertrockneten Blütenstände nicht entfernt, gibt der Staude die Chance, sich noch weiter auszubreiten und hat im nächsten Jahr noch mehr der Pflanzen im Garten, da sie sich durch Selbst-Aussaat vermehrt. In der Natur zeigt sie vor allem die typisch violett blaue Blüte.

Wer viele der schönen, bunten Stauden im Garten hat, kann einige abschneiden und mit anderen Schnittblumen in einem Wildblumenstrauß kombinieren. Besonders schön macht sich die Akelei in Kombination mit Rosen, Korn- oder Glockenblumen.

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 23.04.2020, 06:00 Uhr