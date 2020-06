Erinnerungen von Marianne Rosenberg Jürgen Drews und Marcia Barrett von Boney M., berührende Ereignisse aus dem Kult-Jahrzehnt zum Mitraten, dazu die Singlehits der 70er und vieles mehr - all das erwartet Sie an Fronleichnam in hr4.

Fronleichnam steht bei hr4 ganz im Zeichen der 70er. Wir erinnern an eine Zeit, in der Tapeten mit großen Blumen in orange und braun die Wände zierten, die Hose mit Schlag und der Minipli angesagt waren und vor Frauen am Steuer gewarnt wurde.

Außerdem gibt es ein Wiederhören mit den Single-Nummer-1-Hits der einzelnen Jahre. Ganz egal, ob " Paloma Blanca" von der George Baker Selection, "Ich hab' die Liebe geseh'n" von Vicky Leandros oder "Daddy Cool" von Boney M. - all das hören Sie neben vielen anderen tollen Titeln an unserem Spezial-Tag "Udo, Abba und Flokati - das sind unsere 70er".

Marcia Barret, Jürgen Drews und Marianne Rosenberg

Die Disko-Welle erreicht mit Boney M. ihren Höhepunkt: ihre Musik ist Diskomusik für die ganze Welt. Mit der Mischung aus stampfenden Rhythmen, Geigen und viel Gezappel im Goldanzug trifft Produzent Frank Farian ins Schwarze. In der TV-Sendung "Musikladen" kommt die Band rund um Sängerin Marcia Barret dann ganz groß raus!

Jürgen Drews startet seine Karriere in den 70ern als Mitglied der Les Humphries Singers, ist parallel aber auch solo unterwegs. Mit seinem Song "Ein Bett im Kornfeld" feierte er den Durchbruch - und hat seinen ersten Auftritt in der ZDF-Hitparade, weitere Auftritte mit neuen Songs folgen.

"Er gehört zu mir" ist der Klassiker auf jeder Party. Mit diesem Song nimmt Marianne Rosenberg am deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contest teil, es reicht leider nur für Platz 10. Der Song wird aber auch ohne einen Erfolg beim Musikwettbewerb ein Riesen-Hit.

Berührende Ereignisse und Erinnerungen der hr4-Moderatorinnen und -Moderatoren

Nicht nur musikalisch waren die 1970er Jahre spannend. Auch in der Welt ist viel passiert. Und genau diese Ereignisse gilt es zu erraten. In jeder Sendung heißt es: "Das große Ereignisraten" und Sie können mitmachen. Zu gewinnen gibt es hr4-Einkaufskörbe oder hr4-Frühstücksboxen.

Außerdem erinnern sich unsere Moderatorinnen und Moderatoren an ihren ganz besonderen 70er-Moment und Chris Koch lädt sie ein, seine Wohnung im Stil der 70er zu besuchen.

Sendung: hr4, Udo, Abba und Flokati - das sind unsere 70er, 11.06.2020, 06:00 Uhr