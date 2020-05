Italienisch, asiatisch, Hausmannskost - was bestellen Sie nach Hause?

Liefer-Service, Abholdienst und Überraschungs-Menüs - Restaurant-Besitzer haben sich in der Corona-Krise was einfallen lassen. Wir wollen wissen: bestellen Sie bei Ihrem Lieblings-Lokal und wenn ja, was?

Restaurants, Bistros und Lokale sind seit Wochen geschlossen. Viele Gastronomen gehen kreativ mit der Krise um und haben einen eigenen Lieferservice auf die Beine gestellt, bieten ihre Speisen zum Abholen an oder bringen ein Überraschungsmenü auf Vorbestellung vorbei.

Aktion "Deutschland bestellt" am 6. Mai

Damit die Gastwirte überleben, gibt es die Aktion “Deutschland bestellt”. Da stecken verschiedene Unternehmen aus der Gastrobranche dahinter, die dazu aufrufen, speziell am Mittwoch, den 6. Mai, an unsere Gastwirt zu denken und dort zu bestellen, wo man sonst gern essen geht. Damit es diese Restaurants auch noch gibt, wenn wir wieder ausgehen können.

Jetzt wollen wir von Ihnen wissen: Unterstützen Sie Ihren Lieblings-Italiener, das gutbürgerliche Lokal aus dem Ort oder das asiatische Restaurant von nebenan?

