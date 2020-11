Pünktlich, zuverlässig und unglaublich hilfsbereit - das ist Edi, Paketbote in Frankfurt. Zu seinem 10-jährigen Dienstjubiläum haben sich die Nieder-Erlenbacher etwas Besonderes einfallen lassen - und Edi zu Tränen gerührt.

Danke sagen - das wollten Doreen Sauer und viele andere Bewohnerinnen und Bewohner aus Nieder-Erlenbach. Sie haben sich deshalb zum 10-jährigen Dienstjubiläum von Edi, dem Paketboten, eine Überraschung ausgedacht.

"Wir müssen etwas für Edi starten"

Fragt man Doreen Sauer nach Edi, kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Er nimmt alles mit guter Laune und einer großen Portion Humor. Er bringt von morgens früh bis spät abends die Päckchen und kennt hier einfach jeden mit Namen. Und wenn der einen Hund hat, dann kennt er auch den Hund." Kurz: Edi gehört in Nieder-Erlenbach einfach dazu. Und so löst die Nachricht vom 10-Jährigen nur EIN Gefühl aus: "Wir müssen etwas für Edi starten."

Gänsehautfeeling auf dem Dorfplatz in Nieder-Erlenbach

In der Facebook-Gruppe "Schwarzes Brett Nieder-Erlenbach" wird ein Aufruf veröffentlicht, jeder kann auf Karten unterschreiben, ein Banner für Edi wird geordert und dann auf dem kleinen Dorfplatz aufgehängt. Edi wird unter einem Vorwand dorthin gelockt und steht dann da: sekundenlang - mit Tränen in den Augen. Doreen Sauer erinnert sich an den emotionalen Moment: "Die Leute haben ihn gefeiert und applaudiert. Das war phänomenal, Gänsehautfeeling pur."

Das Danke an Edi ist für Doreen Sauer und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter ein wichtiges Signal: "In der heutigen Zeit tut es gut, mal zu hören: wir sind froh, dich zu haben."

