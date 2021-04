Wanfrieds Bürgermeister: "Müll gehört nicht in die Landschaft"

Wer durch die Natur streift, muss leider feststellen, dass an vielen Stellen Müll liegt. Achtlos werfen einige ihren Abfall in den Wald oder an den Straßenrand. Einer, der etwas dagegen unternimmt, ist Wilhelm Gebhard, Bürgermeister von Wanfried. Eigentlich kann jeder etwas tun.