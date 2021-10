Es war ein langer Weg, aber jetzt hoffen die Stammtischbrüder aus Wohratal-Wohra auf ein erfolgreiches Ende. Mit dem vierten "Festival gegen den Krebs" wünschen sie sich einen sechsstelligen Erlös. Zu den musikalischen Gästen gehört auch Gaby Baginsky.

Seit über 25 Jahren gibt es nun die Stammtischbrüder in Wohratal im Kreis Marburg-Biedenkopf. Sie nennen sich "Komm, mach mit, tratsch Dich fit". Doch neben dem regelmäßigen Treffen haben sie auch ein großes Herz und engagieren sich für den Kampf gegen den Krebs. Der Anlass ist ein trauriger: Kurz vor dem 20-jährigen Jubiläum erkrankte ein Vereinsmitglied an Krebs und verstarb.

Aus dem Jubiläumsfest wurde dann das "Festival gegen den Krebs". Der Erlös damals: 24.500 Euro, wie Mitorganisator Jens Ratz nicht ohne einen gewissen Stolz erzählte. Es folgten zwei weitere Auflagen. Bei der letzten wurde eine Spendensumme von 67.000 Euro eingesammelt. In diesem Jahr hofft der Verein auf 100.000 Euro oder mehr.

Geimpfte und Genesene dürfen feiern

Nach dem die Veranstaltung zum 25-Jährigen im letzten Jahr Corona zum Opfer fiel, wird das jetzt nachgeholt. Für das Festival am 29., 30. und 31. Oktober gilt, dass geimpfte oder genesene Personen ins Festzelt dürfen. Der Eintritt am Freitag kostet 6,- Euro, die Karte für Samstag, die auch am Sonntag gilt, gibt es für 19,- Euro. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Wer mag, kommt einfach vorbei. Es reichen der Nachweise über eine überstandene Covid-Erkrankung oder eine vollständige Impfung.

Los geht's am Freitag mit DJ Düse im Festzelt. Am Samstag sorgen Gina und "Die jungen Zillertaler" für Stimmung. Nach dem Gottesdienst am Sonntag treten beim Frühschoppen Gina, "Die jungen Zillertaler", "Skyliners", Patrick Heidenreich und Stargast Gaby Baginsky auf. Gegen 16:00 Uhr wird das Ergebnis der Spendensammlung verkündet. Schirmherr des Festivals ist der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier.