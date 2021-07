Der Besuch bei Oma und Opa ist für die Enkelkinder immer etwas Besonderes. Es wird viel unternommen. Die schönsten Geschichten tragen wir hier zusammen.

Anna Sophia und Annika besuchen Oma Thea in Gemünden

Bild © Privat

Meine Cousine Annika und ich sind beide in Kanada aufgewachsen - ziemlich weit weg von Oma und Opa. Umso schöner war dann der Sommer-Urlaub, in dem wir nach Gemünden gekommen sind, um Zeit bei den Großeltern zu verbringen. Jetzt sind wir beide Erwachsen und wohnen nicht mehr so weit entfernt, Annika in Holland und ich in München. Wegen Corona waren wir jetzt länger nicht mehr zusammen aber im Juli hats dann doch gepasst das wir ein paar schöne Tage zusammen verbringen können. Ob mit einer Flasche Sekt bei Oma auf der Terrasse tanzen oder zusammen kochen, freuen wir uns immer bei ihr zu sein!