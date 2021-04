In Schwalmstadt-Wiera

Anfangs staunten die Leute nicht schlecht: Da liefen zwei Mädchen mit angeleinten Ziegen durchs Dorf. Begonnen hat das im letzten Jahr und schuld daran war die erst Schulschließung im Frühjahr.

Familie Schaub aus Schwalmstadt-Wiera ist "tierverrückt". Auf ihrem großen Grundstück tummeln sich Fische, Hunde, diverse Vögel, Hasen, Hamster und zwei Zwergziegen. Und die beiden Ziegen sind zur Zeit die großen Stars der Familie und auch inzwischen im Ort.

Sie kamen im letzten Jahr zu den Schaubs. Als es während der ersten Schulschließung den beiden Töchter Mariella (12) und Josephine "Josy" (7) langweilig wurde, da sie sich nicht mit Freund:innen treffen durften, wollten sie Tiere haben, mit denen sie sich beschäftigen können.

Bild © hr/Sina Philipps

Ziegen im Internet gefunden

Sie hatten auch konkrete Vorstellungen: Es sollten Ziegen sein. Also machte sich Papa Michael Schaub im Internet auf die Suche und wurde bei einem Züchter in Thüringen fündig. Dort holten sie die beiden Zwergziegen dann ab: Bob, der auch gerne mal zeigt, dass er der Boss ist, und Schnucki, die sehr verschmust ist.

Die beiden Töchter kümmern sich überwiegend um die beiden Ziegen. Mama Iris findet das gut. Einerseits lernen sie so Verantwortung zu übernehmen, andererseits sind die beiden Mädchen so viel draußen. Wenn es wegen der Schule aber mal nicht klappt, helfen Mama und Papa aus. Opa Helmut übernimmt den Transport des Mists mit der Schubkarre zu einem Nachbarn.

Bild © hr/Sina Philipps

Ziegen statt Hunde

Für Abwechslung sorgen dann wiederum Mariella und Josy: Sie führen Bob und Schnucki an der Leine aus. Das machten und machen sie auch mit den Hunden, aber mit den Zwergziegen ist es viel cooler. Die Leute stauen, freuen sich, hupen, winken und machen Fotos. Das sieht man ja auch nicht so oft: zwei Ziegen an der Leine.

Geht es nach Mariella und Josy, waren die Ziegen nicht die letzte tierische Anschaffung der Familie. Mariella hätte gerne demnächst ein Pferd und Josy würde sich beispielsweise über Landschildkröten freuen. Vielleicht werden Bob und Schnucki bald von Schildkröten beim Ausgang begleitet ...