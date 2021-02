Ein super Beat, fröhliche Menschen und "nochdhessisches Geschnuddel" - das Video vom "Kasseländer Boogie" zeigt, wie bunt Kassel ist. Das Beste: jeder kann mitmachen.

Kassel ist offen für Vielfalt, Toleranz und demokratische Werte und gegen Ausgrenzung und Dikriminierung - das will die inklusive Theatergruppe "Irrlichter pp" gemeinsam mit dem "nochdhessischen Sänger" Dark Vatter zeigen.

Video soll ein Zeichen setzen

Sie wollen den guten Ruf von Kassel in der Öffentlichkeit stärken. Mitmachen kann jeder, also fast jeder. "Jeder, der Kassel und Nordhessen in seinem Herzen trägt" erzählt Dark Vatter und verweist gleich an seine Frau Nina. Sie habe dieses Videoprojekt ins Leben gerufen.

Timo "Dark Vatter" Israng und seine Frau Nina Bild © hr/Nina Thöne

Ein erster Clip ist schon online, weitere Protagonistinnen und Protagonisten werden gesucht. Wer mitmachen möchte, muss einfach nur ein kurzes Handyvideo im Querformat einsenden, erklärt Nina Israng.

Fröhlich tanzende Nordhessinnen und Nordhessen gesucht

Weitere Informationen Beim Video mitmachen An: irrlichterpp@gmx.de

Was: Handyvideo, max 30 sec im Querformat

Aus allen Einsendungen wird ein weiteres Video geschnitten. Ende der weiteren Informationen

Bis zum 31. März können alle Menschen ihren Beitrag für das neue Video vom "Kasseläner Boogie" leisten und so mithelfen, dass Kassel nach den jüngsten, zum Teil erschreckenden und peinlichen Ereignissen wieder positiver wahrgenommen werde, schreibt Dark Vatter auf seinem Youtube-Kanal.

So soll ein weiteres Video entstehen. Mit fröhlich tanzenden Nordhessinnen und Nordhessen, die mit ihrer guten Laune zeigen: Kassel ist bunt und vielfältig.