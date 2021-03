Fuchs, du hast die Gans gestohlen - Tatort: der Ahnepark in Vellmar. Das Opfer: die Partnerin von Ganter Joker. Doch jetzt hat der traurigste Ganter Nordhessens eine neue Frau - dank einer engagierten Tierfreundin.

Sie haben zusammen ein friedliches Leben geführt: das Höckergänse-Paar im Ahnepark in Vellmar. Doch der stolze Ganter Joker hat vor etwa zwei Wochen seine Frau verloren. Vermutlich ist sie einem Fuchs oder Waschbären zum Opfer gefallen. Groß war die Verzweiflung bei Joker, denn Gänsepärchen bleiben sich ein Leben lang treu.

Ersatzgans gesucht

Nadine Siegmund geht mit ihrem siebenjährigen Sohn häufig im Ahnepark spazieren. Ihr sei sofort aufgefallen, dass etwas nicht stimme. "Die Höckergänse waren immer das Highlight hier im Ahnepark", sagt sie. Und plötzlich war Joker allein. Siegmund wollte dem einsamen Ganter zu neuem Liebesglück verhelfen. Eine Ersatzgans musste her. Bei einem Züchter in Nordrhein-Westfalen findet sie eine passende Gans. Sie holt das Tier ab und bringt es mit dem Auto nach Vellmar.

Doch die neue Gans wurde von den Graugänsen im Park attackiert und hat sich fast nur versteckt. Augenscheinlich war sie keine reinrassige Höckergans und wurde deshalb nicht akzeptiert. So konnte die Situation nicht bleiben. Doch Nadine Siegmunds Tierliebe und ihr Einsatz waren unermüdlich, und so wurde die Gans beim Züchter gegen die neue, diesmal reinrassige Höckergans Harley ausgetauscht.

Joker und seine Harley Bild © Stadt Vellmar

Happy End für Joker und Harley

Mit Harley läuft es bisher richtig gut. Die Graugänse lassen sie in Ruhe und die Gänsedame schwimmt glücklich und zufrieden mit ihrem neuen Partner durch den See im Ahnepark. Nadine Siegmund freut sich: "Vielleicht wird es ja sogar ein bisschen mehr als Freundschaft. Leider hatte das alte Pärchen keinen Bruterfolg. Vielleicht wird das dann diesmal was, dass die beiden Nachwuchs bekommen."

Auch Bürgermeister Manfred Ludewig (SPD) ist zufrieden und betont vor allem die große Anteilnahme aus der Vellmarer Bevölkerung: "Viele haben sich Gedanken um den Ganter gemacht und freuen sich jetzt, dass er wieder eine Partnerin fürs Leben gefunden hat."