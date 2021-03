Historische Spielkarte in Buch entdeckt [Audioseite]

Sie blättern in einem Buch, finden plötzlich ein Stück Papier darin und das stellt sich als kleiner Schatz heraus. Kaum zu glauben, aber Sabine Gabriel ist das passiert.

Sabine Gabriel ist Leiterin des Pfungstädter Stadtarchivs und recherchiert zur Zeit über die historischen Mühlen in der Stadt. Dabei hat sie auch ein Gerichtsbuch aus den Jahren 1755 bis 1805 durchgeblättert. Und beim Blättern findet sie zwischen zwei Seiten einen "Zettel". Ihr erster Gedanke: Den hat jemand als Lesezeichen verwendet.

Als sie den "Zettel" umdreht, blickt sie ein König an, genauer der Kreuz-König eines Kartenspiels. Mit diesem Fund hat die Archivarin natürlich nicht gerechnet. Die Karte sieht alt aus. Und weckt in Sabine Gabriel das Interesse.

Karte stammt aus dem 18. Jahrhundert

Sie beginnt im Internet zu recherchieren, vergleicht ihren Fund mit verschiedenen Abbildungen. Schnell wird dann klar: Die Spielkarte ist etwa 250 Jahre alt. Das passt ja auch zum Alter des Buches, in dem Sabine Gabriel sie gefunden hat. Denn erst so ab dem Jahr 1800 werden die Figuren auf Spielkarten doppelt dargestellt. Der Kreuz-König ist aber in Gänze zu sehen.

Bei modernen Spielkarten wird der Oberkörper gespiegelt, hier ist der König in Gänze zu sehen. Bild © Stadtarchiv Pfungstadt

Außerdem ist das Format kleiner als heute üblich. Die Karte ist aus dickerem Papier und durchaus stabil, aber auch nicht mit den heutigen zu vergleichen. Natürlich hat Sabine Gabriel noch etwas weiter geschaut, aber keine weitere Karte gefunden.

König jetzt im Stadtarchiv

Der Kreuz-König wird jetzt in den Bestand des Stadtarchivs aufgenommen. Da der Heimat- und Museumsverein Pfungstadt immer am 3. Advent eine kleine Ausstellung präsentiert, wird die Karte dort sicherlich mal zu sehen sein, wenn es thematisch passt.

Den Wert der Karte kann Sabine Gabriel nicht beziffern. Es ist ja auch nur eine Karte und kein komplettes Spiel. Was zählt ist ideelle Wert. Wer hat schon eine historische Spielkarte im Archiv?