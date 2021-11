Wer an Motorrad-Klubs denkt, denkt meist an Lederkombis, Kutten, aggressive Helme und martialische Namen. Davon sind die Streetbunnys allerdings weit entfernt. Sie fahren zwar gerne Motorrad, allerdings im Hasenkostüm. Und nebenbei tun sie noch Gutes.

Was 2010 als Gaudi einiger Biker aus Franken, die sich aus einem Internet-Forum kannten, begann, entwickelt sich in zwischen zu einer gesamtdeutschen Bewegung. Motorradfahrerinnen und -fahrern, die im Hasenkostüm unterwegs sind: im rosa Fell die Männer und die Frauen in weißen Anzügen.

Hintergrund dieses auffälligen Outfits ist, dass sie Aufmerksamkeit für die gute Sache erregen wollen. Wer Motorrad fährt, so die Einschätzung, dem geht es (finanziell) gut. Sollte man sich da nicht für Schwächere einsetzen und dort helfen, wo Not herrscht?

Bild © Streetbunnycrew/Markus Christ

Seit 2014 in Hessen

Von Franken verbreitete sich die Idee langsam weiter. 2014 schlossen sich auch in Hessen Gleichgesinnte zusammen und den Bunnys an. Einer von ihnen ist Markus Christ aus Kassel, für den Motorradfahren und Gutes tun zusammengehören.

Ihre aktuelle Aktion betrifft das von der Flutkatastrophe stark getroffene Ahrtal. Angeregt durch einen befreundeten Motorrad-Klub sind die Bunnys natürlich sofort "mit auf den Zug aufgesprungen": Für die Schülerinnen und Schüler soll es eine kleine Überraschung mit Geschenken am Nikolaustag geben.

2018 übergaben die Biker eine Spende an den Verein für ambulante Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen in Nordhessen. Bild © Streetbunnycrew/Markus Christ

Den Kindern eine Freude bereiten

Zurzeit packen Markus Christ und die Bunnys sowie Freunde und Bekannte Kleinigkeiten im Wert von 15 Euro in Schuhkartons. Die werden am Nikolaustag nach Ahrweiler gebracht und übergeben. Einige der Biker werden, so Markus Christ, auch standesgemäß im Hasenkostüm vorfahren. Aber natürlich lassen sich nicht alle Päckchen mit dem Motorrad transportieren. Dazu sind es zu viele.

Wie viele Geschenke es sind, will der Hasen-Biker noch nicht verraten, aber es werden sicherlich zahlreiche Kinder im Ahrtal leuchtende Augen bekommen. Auch wenn die guten Gaben an Nikolaus von Hasen kommen, und das betont Markus Christ noch einmal: Die Kostümierung hat nichts mit dem Osterhasen zu tun. Sie ist "nur" das Zeichen, dass hier Menschen mit einem großen Herz auf dem Motorrad unterwegs sind.