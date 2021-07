Die Sommerferien sind und waren für viele eine besondere Zeit: Sie durften und dürfen zu Oma und Opa und mit ihnen die Zeit verbringen. Man darf Sachen machen, die die Eltern verbieten, es werden Ausflüge gemacht und man hat Spaß mit ihnen. Was haben Sie geplant.

In den Sommerferien war und ist die Frage: Wie verbringt man als Kind die Zeit? Oft sind die Großeltern Teil der Ferien. Man darf zu ihnen und mit ihnen Spaß haben: Sie drücken mal die Augen zu, verwöhnen die Enkel und machen mit ihnen Ausflüge. Es wird ein Baumhaus gebaut, Kuchen gebacken, man darf mit dem Traktor fahren oder im Haus gewerkelt.

Bild © Model Foto: Colourbox.de

Und darum geht es uns jetzt: Was haben Sie mit Ihren Enkeln in den Fereien vor? Auf was freuen Sie sich/Ihr Euch in den nächsten Wochen?

Schreiben Sie uns kurz Ihre Geschichte und schicken noch ein Bild mit. Die schönsten Erlebnisse dürfen Sie dann im Radio erzählen.