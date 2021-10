Lange schlafen ist für das hr4-Frühteam nicht drin. Für Sie heißt es: Früh aufstehen! Es gibt noch andere Menschen, die jeden Morgen aus den Federn müssen, wenn andere noch friedlich schlummern dürfen. Wir suchen genau solche frühen "Vögel" und möchten sie vorstellen.

Sitzen Sie schon oder noch am Frühstückstisch? Nein? Sie sind schon längst an der Arbeit? Wow! Hier bei hr4 beginnt der Tag ja auch sehr früh. In dieser Woche sind Inka und Jürgen um kurz vor fünf im Sender. Und wir haben uns gefragt, wer steht denn eigentlich noch so früh auf und wer sind die Menschen, für die wir schon ganz früh morgens Radio machen?

Arbeiten, wenn andere noch schlafen. Sie auch? Oder kennen Sie Menschen, die ganz früh aufstehen, damit wir morgens Brötchen haben, sicher zur Arbeit kommen oder am Frühstückstisch Zeitung lesen können? Dann schreiben Sie uns. Wir wollen diese Menschen, diese frühen, fleißigen Vögel kennenlernen und sie den Hessen vorstellen.

Formular Ich stehe auch früh auf Name* E-Mail* Meine Telefonnummer* Mein Wohnort* Mein Alter Message Zurücksetzen Ende des Formulars