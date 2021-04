Eine Situation, in die niemand geraten möchte: Man wird ohnmächtig, bricht zusammen und ist nicht mehr ansprechbar. Schnelle Hilfe ist gefragt. Und hier hat am Dienstag ein Unbekannter ein kleines Wunder vollbracht. Der Rettungssanitäter möchte sich dafür bedanken.

Sebastian ist seit zwei Jahren beim Rettungsdienst in Frankfurt. Am Dienstag, 20. April, wurden er und seine Kollegen gegen 17:30 Uhr zum Frankfurter Hauptbahnhof gerufen. Dort war auf der B-Ebene mitten im Pendlerstrom ein Mann zusammengebrochen. Als die Rettungskräfte an dort eintrafen, war ein Mann bereits dabei, den Bewusstlosen wiederzubeleben.

Weitere Informationen Bitte melden Der unbekannte Ersthelfer kann sich bei uns melden. Wir stellen den Kontakt zu Sebastian her.

Telefon: 069 1555100 (8-22 Uhr)

E-Mail: hr4-studio@hr.de Ende der weiteren Informationen

Die Sanitäter übernahmen die Arbeit und schafften es kurze Zeit später, den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Seine Werte stabilisierten sich und wurden besser. Der ohnmächtige Mann konnte ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Ansicht von Sebastian hat er das vor allem dem unbekannten Ersthelfer zu verdanken.

Unbekannter Helfer verschwunden

Leider konnte das Rettungsteam sich nicht mehr bei dem anonymen Ersthelfer bedanken. Der war inzwischen, wie die übrigen Passanten auch, vom Sicherheitsdienst zurückbeordert worden und dann verschwunden. Ohne seine hervorragende Vorleistung wäre der Patient sehr wahrscheinlich nicht mehr am Leben.

Gerade jetzt in der Pandemie ist so ein selbstloses Eingreifen nicht alltäglich. Außerdem braucht man dazu ein gewisses Selbstbewusstsein, denn klar ist, dass sich in der B-Ebene schnell eine Menschenmenge bildet und viele zuschauen. Und genau das findet Sebastian einfach toll: Es hat jemand gehandelt und nicht nur zugeschaut.

Vielleicht ist dieser Fall ja für einige ein Anlass, mal wieder an eine Auffrischung des Erstehilfe-Kurses zu denken. Bei vielen dürfte das schon etwas länger her sein.