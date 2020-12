Auch wenn der Großteil des Jahres im Zeichen der Pandemie stand, gab es doch auch positive Erlebnisse: ein runder Geburtstag, Hochzeiten, Taufen oder neue Freundschaften. Schreiben Sie uns, was Sie 2020 Schönes erlebt haben und vielleicht können Sie Ihre Geschichte auch im Radio erzählen.

Die Covid-Pandemie hatte das Jahr weitgehend fest im Griff. Es gab und gibt Einschränkungen. Aber es gab doch sicherlich auch positive Geschichten, die Sie zu erzählen haben. Hatten Sie einen runden Geburtstag, der besonders schön, weil ungewöhnlich war? Haben Sie sich getraut und sind in den Hafen der Ehe gesegelt? Wurden Sie Elter oder Großeltern? Haben Sie durch Corona vielleicht sogar neue Freundschaften geknüpft? Oder per Videokonferenz alte Freundschaften neu belebt? Was ist Ihnen Positives 2020 widerfahren?

Schreiben Sie uns hier kurz Ihre Geschichte. Mit etwas Glück rufen wir Sie dann "zwischen den Jahren" an und Sie können die hr4-Hörerinnen und -Hörer übers Radio an Ihrem Glück teilhaben lassen. Wir freuen uns auf Ihre positive Bilanz 2020.